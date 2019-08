Ride Your Wave se estrenará en cines de México y Latinoamérica

La película dirigida por Masaaki Yuasa se estrenó el pasado mes de junio en Japón.

¿Fans de Masaaki Yuasa? Después de haber traído a nuestro país los últimos dos largometrajes del realizador de culto en mayo de 2018: The Night is Short Walk On, Girl y Lu over the wall, Kem Media y Konnichiwa Festival distribuirán a partir del próximo 27 de septiembre en salas de cine de México y Latinoamérica la nueva película anime de la misma mente creativa detrás de Devilman Crybaby, hablamos de la anticipada Ride Your Wave: Juntos en el mar (Kimi to, Nami ni Noretara).

La distribuidora especializada en animación y producciones japonesas compartió la noticia este lunes a través de un comunicado en el cual confirmo que la película se exhibirá tanto en su versión subtitulada como con doblaje al español latino. Más información sobre las fechas específicas para cada país y los cines donde la película estará disponible para su exhibición se darán a conocer en las próximas semanas.

Esta historia de romance y fantasía nos presenta a Hinako Mikaimizu, una chica de 19 años que se muda a la playa para ir a la universidad y seguir su hobby y pasión, el surf. Cuando su departamento se incendia es salvada por Minato Hinageshi, un apuesto y heroico bombero. Ambos comenzarán a enamorarse poco a poco. Más tarde, una tragedia cambiará sus vidas, pero se reencontrarán en el mar.

El largometraje de 96 minutos estrenado el pasado 21 de junio en cines de Japón fue producido por Science SARU, el estudio de animación fundado por el propio Yuasa y la productora Eunyoung Choi, a partir del cual ha producido las películas previamente mencionadas: The Night is Short Walk On, Girl, adaptación surrealista de la novela homónima de Tomihiko Morim, y su igualmente aclamada cinta de fantasía Lu over the wall; ambas producciones estrenadas en tierras niponas en 2017. Asimismo, se encargaron de los 10 episodios de Devilman Crybaby para Netflix, adaptación del legendario manga de Go Nagai.

La aclamada escritora Reiko Yoshida (Una voz silenciosa; Liz and the Blue Bird; Blue Exorcist: The Movie), quien elaboró el guion, y la compositora Michiru Oshima (Patema Inverted) vuelven a colaborar con Masaaki Yuasa, tras sus trabajos en Lu over the wall y The Night is Short Walk On, Girl, respectivamente. El reparto de voces en japonés fue encabezado por Ryota Kaayose, miembro de la banda GENERATIONS de EXILE TRIBE, quien prestó su voz a Minato, y Rina Kawaei, quien hizo su debut con el personaje de Hinako.

Ride Your Wave tuvo su premiere mundial en el marco del prestigioso Festival Internacional de Cine de Animación de Aneecy celebrado en Francia, donde estuvo nominada en la categoría de largometraje. Entre otros galardones, la película anime ya se ha hecho acreedora al premio como Mejor animación en el Festival Internacional de Cine de Shanghái y el Festival Internacional de Cine de Fantasía de Canadá.