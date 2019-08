Lady Gaga financiará escuelas en El Paso Texas.

“Sobrevivir y recuperarse de estas tragedias también significa priorizar la salud mental de los estudiantes y controlar a sus seres queridos”, comentó Lady Gaga

Luego de los recientes atentados registrados en El Paso Texas, Dayton y Gilroy, la cantante Lady Gaga anunció a través de Facebook que su fundación Born Thir Way financiará las construcciones de escuelas con el objetivo de inspirar a los jóvenes a “crear un mundo más valiente”.

“Hoy, encuentro esperanza en el trabajo de DonorsChoose.org y me enorgullece asociarme con ellos y con la Fundación Born This Way para financiar completamente las necesidades del proyecto en el aula en Dayton, OH, El Paso, TX y Gilroy, CA”, reza parte del mensaje de Gaga.

En tal sentido, confirmó que serán 14 aulas en Dayton, 125 aulas en El Paso y 23 en Gilroy. Al mismo tiempo, la intérprete de “Póker Face” indicó que “todos tienen derecho a leyes que los hagan sentir seguros en sus comunidades”.

“Sobrevivir y recuperarse de estas tragedias también significa priorizar la salud mental de los estudiantes y controlar a sus seres queridos”, agregó.

El pasado finde semana, EE. UU., vivió uno de los episodios más sangrientos luego de los masivos tiroteos en El Paso-Texas, Dayton-Ohio y Gilroy. En el paso, más de 20 personas resultaron asesinadas.

“Si tienes dificultades, sé valiente y cuéntale a alguien de confianza. No tengas miedo de pedir ayuda, te lo ruego. Si ves a un ser querido luchando, se valiente y comunícalo. Recuérdale que está bien no estar bien y escúchalo. No podemos alejarnos de nosotros mismos. No podemos alejarnos de nuestros seres queridos. Nos necesitamos el uno al otro. No te alejes”, puntualizó.