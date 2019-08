Facebook negocia con medios de comunicación para tener su propio contenido

Según el diario The Washington Post, la red social Facebook estaría dispuesta a pagar hasta US$ 3 millones al año a cada medio de comunicación para publicar su contenido. La publicación menciona que entre los medios contactados están ABC News, The Washington Post y Bloomberg. CNN también se encuentra en conversaciones con Facebook, según una persona cercana a la negociación.

Los ensayos podrían comenzar en los próximos meses, dice el diario que forma parte de los primeros socios con BuzzFeed y National Geographic.

Contactados por la agencia de noticia AFP, Facebook, The New York Times y National Geographic no respondieron. Mientras que el portavoz de BuzzFeed no quiso hacer comentarios.

La red social tiene 1.390 millones de usuarios y es una fuente regular de información para el 88% de los estadounidenses de entre 18 y 34 años, según resultados de un sondeo realizado a principios de año por el American Press Institute y Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Por el momento, Facebook sólo publica vínculos que reenvían a los sitios de los medios.

Estos últimos conservan así el control de eventuales ingresos vinculados a la consulta de su contenido (ya sea por publicidad en su sitio o por abonos pagos), y también les permite recolectar informaciones sobre sus lectores.

Alojar directamente sus contenidos en la red social les haría renunciar a ese control. Para que su propuesta resulte más atractiva, Facebook discute pues con los editores de prensa alguna forma de compartir ingresos de la publicidad, que sería publicada con su contenido, según The New York Times.