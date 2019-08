Elvis Presley continúa siendo un icono musical

Elvis Aaron Presley fue uno de los cantantes estadounidenses más populares del siglo XX, considerado como un icono cultural y conocido ampliamente bajo su nombre de pila, Elvis. Se hace referencia a él frecuentemente como «el Rey del rock and roll» o simplemente «el Rey».

Elvis Presley nació el 8 de enero de 1935 en Tupelo (Misisipi) y falleció en Memphis, el 16 de agosto de 1977. Te traemos algunas imágenes, curiosidades y anécdotas sobre este importante personaje de la historia de la música.

Conoce parte de sus curiosidades

A los 3 años se mudó junto a su familia a Memphis, Tennessee. Tuvo un hermano gemelo (Jesse Garon), murió 6 horas después del parto. Era cinturón negro de kárate. Compró su primera guitarra en 1946, le costo 12,45$. Su mayor deseo era comprarle una casa a sus padres, y lo consiguió en 1957, cuando compró Graceland, una de las casas más famosas del mundo.

Junto con el guitarrista Scotty Moore y el contrabajista Bill Black fue uno de los creadores del rockabilly, (estilo de tempo rápido impulsado por un constante ritmo de una fusión de música country y rhythm and blues).

Cuando empezó en el mundo de la música, era sencillo y modesto, pero se preocupaba mucho por su aspecto. Su tupé, fue siempre su seña de identidad: “Me fascinaba mirar cómo se peinaba por la mañana”, recordaría su amigo Jimmie Rodgers. “Usaba tres aceites diferentes para el pelo. En la parte delantera, una cera muy fuerte para el tupé, un tipo de aceite para la parte de arriba y vaselina atrás. Decía que era la única forma de que el pelo cayera perfecto mientras actuaba”.

Elvis no recibió derechos de autor de los discos grabados antes de 1973, aunque continuaron vendiéndose millones de copias.

Cuando empezó a ganar sus primeros dólares, los gastaba en trajes de una pequeña tienda de Memphis, el dueño le traía modelos en tonos rosas y blancos sólo para él. Le encantaban las joyas, los trajes de cuero ajustados, y los grandes cinturones. Al llegar al estrellato contrató al sastre de Frank Sinatra, él diseñó sus trajes con capas, que imitaban al Capitán Trueno.

Era un gran amante de los animales, tuvo muchas mascotas a lo largo de su vida: caballos, perros y hasta un chimpancé! Sentía pasión por los caballos. Llegó a tener una manada de más de 20 hermosos ejemplares en su establo de Graceland. También compró algunos para sus amigos y guardaespaldas. Elvis estaba tan apegado a sus caballos que cuando uno de sus favoritos falleció, estando él de gira, no le dijeron nada hasta que llegó a casa por miedo a que la noticia lo devastara.

Elvis fue el artista que estuvo más semanas en los primeros puestos de las listas de éxitos.

Tiene más álbumes Platino que ningún otro cantante.

Nunca actuó fuera de Estados Unidos. Exceptuando cuatro ocasiones: tres de ellas en 1957 en Canadá y una actuación improvisada en París cuando estaba de permiso en 1959.

Le encantaban los coches y las pistolas. Su primer coche fue un Lincon Cupé de 1941. Cuando empezó a ganar dinero le compró a su madre un Cadillac rosa, a pesar de que ella no sabía conducir. Compró más de 100 coches a lo largo de su vida. Era famoso por comprar varios coches de a la vez, y cuando los vendedores le veían entrar en los concesionarios se arremolinaban alrededor suyo como locos. Nunca pidió un descuento, ni preguntaba el precio. No solo compraba coches para él, también le gustaba regalarlos a amigos, conocidos e incluso a extraños.

Durante su carrera, Elvis Presley ganó 94 singles de oro, tres EPs de oro y más de 40 álbumes de oro. Sus películas recaudaron más de 180 millones de dólares y se recaudaron millones más con la comercialización de productos Elvis, cuyos derechos eran controlados por el Coronel Parker.

Elvis Presley es una marca registrada, cualquiera que venda recuerdos relacionados con él en Estados Unidos debe pagar una comisión a Elvis Presley Enterprises más derechos de autor por cada artículo vendido.

Unas 675.000 personas visitan Graceland cada año desde que Priscilla la abrió en 1982.

Es el cantante solista con más ventas de la historia en Estados Unidos.

Ocupa el segundo lugar, solamente detrás de los Beatles, en total de éxitos número uno.

La comida preferida de Elvis eran las hamburgesas, su cocinera Mary Jenkins, que trabajó 14 años a su servicio, así lo relataba en su libro «Memories beyond Graceland gate», según ella:»Todo lo que comía, debía nadar en manteca, comía porciones enormes de hamburguesas, muchas veces envueltas en queso, y de postre le encantaba el pastel de bananas. Para el desayuno solía pedir cuatro huevos, salchichas y panceta».

Elvis era rubio de nacimiento, teñía su pelo.

Fue el primer artista en tener un jet privado, un Convair 880 para 100 pasajeros, con baños y grifería de oro, al que llamó como su hija: «Lisa Marie».

Cuando vivía Elvis en Graceland, mucho fans peregrinaban hasta sus puertas. Uno de ellos fue Bruce Springsteen que intentó saltar la valla de la mansión en 1976, pero fue detenido. También Jerry Lee Lewis, que con una pistola en su mano, se plantó en la puerta ese mismo año, afirmando que quería matar al Rey.

Anécdotas

Elvis VS Mohammed Alí

Antes de dar un concierto en Las Vegas, un miebro de su equipo se le acercó y le dijo: “Mohamed Alí está en el público y le gustaría conocerte”. Y Elvis, que era un gran admirador del boxeador, dijo que lo llevaran detrás del escenario. Así que Mohamed Alí fue y se sentó con Elvis a charlar. Iniciaron una conversación acerca de las diferencias del boxeo y el kárate y sobre qué era mejor. De pronto Elvis se levantó y Mohamed también. Entonces Elvis se puso en una posición de kárate y Mohamed Alí en una de boxeo. Al momento, Elvis barrió el pie de Alí con su pierna. Alí sentado en el suelo miró a Elvis y comenzó a reír.

Elvis le regaló una bata para sus peleas, se convirtieron en buenos amigos después de ese momento.

Encuentro con Alice Cooper

Alice Cooper reveló al diario Daily Mirror una anécdota que ocurrióen 1971, cuando conoció a Elvis en un hotel de Las Vegas:

«Cuando entramos el lugar estaba lleno de armas. Elvis me llevó a la cocina, abrió un armario y me dio una pistola cargada y me dijo que se la pusiese en la cabeza, no sabía lo que hacer».

«Esperaba que en cualquier momento entrara un tipo de seguridad y me pegase una tiro a mí. En mi oído izquierdo oía una vocecita que me decía: ‘Venga, mátalo. Siempre serás el hombre que mató a Elvis Presley’. En mi oído derecho había otra voz que me decía. ‘No puedes matarlo. Es Elvis Presley. Simplemente hiérelo, que no te caerán muchos años en la cárcel». Pero todo terminaría en una fracción de segundo después, cuando el propio Elvis golpeó la pistola con una patada voladora e inmovilizó a Cooper en el suelo. Elvis dijo en ese instante lo siguiente: «Así es como se detiene a un hombre con un arma».

La reunión secreta con Nixon

A las 9.30 del 21 de diciembre de 1970 los agentes del Servicio Secreto que se encontraban en la puerta principal de la Casa Blanca vieron que se acercaba un grupo de individuos, entre ellos se escondía Elvis, que quería ver al presidente de Estados Unidos. Elvis entregó a los agentes una carta personal dirigida a Richard Nixon en la que le pedía al Presidente una entrevista y le enviaba como regalo una Colt 45 con siete balas de plata.. Los agentes llamaron a la oficina del presidente para preguntar cuál era el procedimiento adecuado.

«Que ha llegado el Rey», le dijeron por teléfono a Bud Krogh, consejero presidencial y asesor de Nixon. Krogh miró la agenda del día y dijo: «Pero si hoy no esperamos a ningún monarca…». «No, no. El Rey del Rock. Está aquí en la puerta», le aclararon.

Krogh le dijo que aquella visita les pillaba por sorpresa y que debían regresar al hotel y que le llamarían a lo largo del día. Así que Elvis se marchó.

Esa carta y los informes cruzados a lo largo de las dos horas siguientes forman parte de un paquete de documentos desclasificados sobre lo que ocurrió en el edificio presidencial aquella mañana frenética.

En ese tiempo, los asesores de Nixon encontraron en la oferta un atractivo político indiscutible para un presidente odiado especialmente entre los jóvenes. A pesar de que algún consejero escribió en los informes «Esto tiene que ser una broma», a las 12.30 Elvis Presley entró en el Despacho Oval.

Allí estaba Nixon, con su traje gris oscuro. Y allí entró Elvis, con pantalones ajustados de terciopelo morado, camisa blanca de seda con cuello de pico inmenso por encima de un chaleco corto que dejaba ver el cinturón con su gigantesca hebilla dorada. Y una capa. Las gafas eran de cristal tintado, con una montura de plata tan gruesa que cabían las letras «EP» escritas con brillantes.

Elvis Presley expone su admiración por Nixon y su preocupación por el creciente uso de las drogas entre los jóvenes, por el avance de la cultura hippy, la ideología izquierdista de los estudiantes demócratas, el comunismo y los movimientos de defensa de los derechos para los negros. Desde su posición y con su influencia entre los jóvenes «puedo ayudar a este país al que amo», pero para eso necesitaba su ansiada chapa de agente federal.

Dicen que Elvis se quedó helado cuando piso el despacho oval, como si hubiera entrado en un lugar mitológico. Los informes que conservan los Archivos Nacionales dicen que el artista habló de la mala influencia de los Beatles, que habían ganado tanto dinero en Estados Unidos para luego volverse a Inglaterra y criticar este país. Habló de cómo él podía influir en los jóvenes en contra de las drogas pero para eso, le dijo, necesitaba la chapa de Agente Federal. Nixon aceptó y le dieron una chapa improvisada dos horas después. Un fotógrafo oficial inmortalizó el encuentro y retrató a la perfección la incomodidad de Nixon y la extravagancia de Elvis. A petición del artista, la reunión se mantuvo en secreto hasta que el Washington Post destapó el encuentro un año después.