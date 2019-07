Stranger Things 3, miles de referencias de la cultura pop

Ver Stranger Things es como regresar a la época de los ochenta. Para todos aquellos que vivieron en esa década, recordarán la gran cantidad de películas, música y programas de televisión que formaban parte de la cultura pop de aquellos años. Sin embargo, no todos pudieron identificar cada una de ellas, así es que aquí te mostramos algunas de las referencias que aparecen en Stranger Things 3.

Además de las conocidas referencias a las películas de John Carpenter como The Thing y They Live, también encontramos grandes referencias a películas y series de televisión de los 80. Algunos de ellos son:

Magnum P.I

¿El atuendo de Jim Hopper no les parece familiar? En la década de los 80 existió una serie de detectives conocida como Magnum P.I, en donde su protagonista acostumbraba vestir camisas de estilo hawaiiano, de la misma forma que vimos a Hopper vestirse.

Cazafantasmas

La épica película de los Cazafantasmas se estrenó en la decada de los 80 y de la misma forma que vimos en la segunda temporada, hay gran cantidad de referencias a la película como pósters, cereales y fotos de la pandilla usando sus trajes como los protagonistas de la película.

Tiendas de videos

¿Recuerdan las tiendas donde rentabas videos Beta y VHS? También son parte importante en la cultura ochentera, pues en este lugar conseguías gran cantidad de películas que no podías ver en el cine en la comodidad de tu casa.

En Stranger Things 3, vemos gran cantidad de pósters y películas de la época como Sixteen Candles, Fast Times at Ridgemont High,Scarface, Firestarter, Alone in the Dark, Mad Max, entre muchas otras cintas de culto.

Gremlins

Los gremlins fueron unas criaturas clave en la cultura de los 80. En Stranger Things 3, mientras los niños estaban en el centro comercial curando a Eleven, en la parte de atrás se veían cajas de bolsas para sándwich con el rostro de Gizmo.

Alien

En el episodio 6, vemos a Nancy luchar contra una criatura que es muy parecida a la de Alien, película que también es clave en la década. Además de esta temporada, podemos notar similitudes de los Demogorgon con el épico personaje de Ridley Scott.

Karate Kid

En el episodio 3 y 5 podemos ver una gran referencia a Karate Kid y su protagonista. En el capítulo 3, vemos el rostro de Ralph Macchio en la portada de una revista y después, en el episodio 5, Lucas usa una banda en la cabeza de la misma forma que Daniel Larusso.

Back to the Future

Durante el episodio 7, vemos una proyeción de Back to the Future en el centro comercial, en donde Dustin, Erica, Steve y Robin se esconden.

Vacaciones en familia

¿Recuerdan a la familia Griswold? La películas sobre las vacaciones familiares de Chevy Chase también aparecen en Stranger Things 3. Cuando Dustin crea un nombre clave de ellos para la batalla final, se refiere a todos como la «familia Griswold».

Star Wars

En el primer capítulo, Dustin les avisa a sus amigos que está de regreso después de haber pasado parte del verano en un campamento. Cuando usa el walkie talkie se refiere a sí mismo como Gold Leader, personaje importante en la batalla de Star Wars IV: Una nueva esperanza.