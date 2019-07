Renée Zellweger se transforma para darle vida a Judy Garland en el nuevo trailer de «Judy».

Renée Zellweger se une a la lista de actores y actrices que se someten a una transformación para dar vida a un personaje icónico. En esta ocasión la actriz estadounidense se preparó para darle vida a la emblemática actriz y cantante Judy Garland.

Judy es la nueva película biográfica dirigida por el director de teatro Rupert Goold (su quinta película como director en cine) basada en el drama musical de Peter Quilter llamado End of the Rainbow que ha sido acreedora a varias nominaciones del premio Tony. La película al igual que la obra se centra en los meses previos a la muerte de Judy Garland en 1969, cuando la artista se encontraba realizando una serie de conciertos en Londres en el Talk of the Town.

El trailer es un despliegue del drama en el que se encontraba sumergida gracias a los constantes choques con su mánager, algunas relaciones fracturadas dentro de sus círculos más cercanos. Pero también se da el lujo de mostrarnos el talento actoral, pero sobre todo musical de la actriz. Acompañada con un poco de romance, pues entre los pasajes de sus últimos meses de vida se retrata el romance con el músico Mickey Deans, el quinto y último esposo de Garland.

Además de Zellweger, el elenco incluye a Rufus Sewell (The Man in the High Castle), Michael Gambon (Harry Potter), Finn Wittrock (American Horror Story), Jessie Buckley, Bella Ramsey, Royce Pierreson, Gemma-Leah Devereux como Liza Minelli y Darci Shaw como una joven Judy Garland.

Actualmente podemos ver a Renée Zellweger en la serie de Netflix, What/If , donde interpreta a Anne, una misteriosa mujer que se acerca a una pareja de recién casados para ofrecerles una peligrosa oferta que por su puesta traerá grandes consecuencias. La serie es producida por el ganador del Oscar, Robert Zemeckis.