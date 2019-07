MY BRILLIANT FRIEND (L’AMICA GENIALE), la serie dramática basada en la tetralogía de la escritora italiana Elena Ferrante, presenta la primera imagen de su segunda temporada MY BRILLIANT FRIEND – THE STORY OF A NEW NAME, que muestra a Margherita Mazzucco como Elena y Gaia Girace como Lila.

La nueva temporada de ocho episodios es dirigida por el mismo director de la primera entrega, Saverio Costanzo (PRIVATE, THE SOLITUDE OF PRIME NUMBERS, HUNGRY HEARTS). Constanzo dirigirá seis episodios mientras que Alice Rohrwacher (HAPPY AS LAZZARO, LE MERAVIGLIE) dirigirá los restantes dos.

La segunda entrega de MY BRILLIANT FRIEND comienza justamente donde dejó la primera temporada. Lila y Elena tienen 16 años. Lila, quien recientemente contrajo matrimonio, cree que perdió su identidad al tomar el nombre de su esposo. Elena es una estudiante a modelo, pero durante el casamiento de Lila se da cuenta que no es feliz dentro o fuera de su vecindario.