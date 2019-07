Jennifer Lopez está en su mejor momento a los 50 años

Tweet on Twitter

“¿Alguna vez piensas en la edad?”, le preguntó hace tiempo Ellen DeGeneres a la actriz y cantante Jennifer López, quien cumplió 50 años.

“Trato de no pensar en eso. Voy más por cómo me siento adentro y me siento muy jovial y energética. Siento que aún tengo mucha energía”, respondió J.Lo.

La sorpresa no se hizo esperar. Resulta que el secreto de J.Lo para lucir espectacular a su edad es simplemente no pensar en cuántos años tiene. La estrella nació el 24 de julio de 1969 en el Bronx, de Nueva York y saltó a la fama después de interpretar a la cantante Selena Quintanilla en una biopic.

Desde entonces, J. Lo no ha parado ni como actriz ni como cantante. Suma ya ocho discos de estudio, ha actuado en 30 películas, escribió un best seller del New York Times, tuvo una residencia de tres años en Las Vegas y su compañía de belleza ha lanzado a la venta 29 fragancias.

“Me siento orgullosa de que haya sobrevivido en este negocio”, reconoció en una entrevista.

Para celebrar su medio siglo de vida, Jennifer decidió emprender una nueva gira que la llevará por Estados Unidos y Puerto Rico.

Parece que Jennifer llega a los 50 en su mejor momento profesional y personal. Está por estrenar la cinta Hustlers, acerca de unas bailarinas exóticas que “despluman” a corredores de bolsa de Wall Street (y para la que lució su espectacular figura en bikini), piensa hacer su gira y hace algunos meses se comprometió con Alex Rodríguez.