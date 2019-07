EL FÚTBOL PLAYERO DE EL SALVADOR BUSCARÁ CLASIFICAR

A LOS JUEGOS MUNDIALES DE PLAYA QATAR 2019. Las selecciones de fútbol playa de El Salvador (masculina y femenina) buscarán, entre el 3 y el 5 de agosto próximos, la clasificación a los Juegos Mundiales de Playa, que se realizarán en Qatar, del 12 al 16 de octubre de 2019. Yamil Bukele, presidente ad honórem del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), informó que el país albergará la eliminatoria regional hacia estos juegos (World Beach Games Qualifier El Salvador 2019), tanto en la rama masculina, como en la femenina. “El eliminatorio se realizará en CIFCO, en plena feria CONSUMA. Será el evento estelar de la feria. Y estamos contentos no solo de poder ver en casa a nuestros guerreros de playa, sino también por impulsar el fútbol de playa en la rama femenina”, enfatizó el funcionario. El presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), Guillermo Hasbún, dijo que recibieron con alegría la petición de que el anfiteatro de este lugar se convirtiera en el epicentro de la actividad futbolística de la región en plenas fiestas agostinas de la ciudad capital. “En 31 años que se tiene de organizar CONSUMA, esta es la primera vez que se abre la puerta a otro tipo de entretenimiento en las fiestas agostinas. Un entretenimiento que nos llena de orgullo porque tiene a su base el apoyo a nuestras selecciones nacionales de fútbol playa”, aseguró. De igual forma, el titular de CIFCO agregó que desde hace un par de semanas “se están haciendo las adecuaciones necesarias para cumplir con todos los requisitos de Beach Soccer Worldwide”. Durante la conferencia de prensa, los funcionarios confirmaron los precios de las entradas para ambos eventos: por una parte, para CONSUMA, la entrada costará $1.50; mientras que para el evento de fútbol playa, $3 por persona, con derecho a poder disfrutar de los seis partidos diarios. Al respecto, el presidente ad honórem del INDES reiteró que, aunque quisieran que la entrada para ver los partidos de los representativos nacionales fuera gratis, no pueden hacerlo “ya que el dinero que recaudemos servirá como ayuda para nuestros atletas, para pagarles el incentivo económico por lo que resta del año”. “Creemos que es una buena oportunidad para agradecerles todo lo que han hecho estos muchachos por el país. Aparte de que tenemos que apoyarlos, y no solo a ellos, sino también a las chicas, para poder volver a brillar en CONCACAF”, reiteró Bukele. Ambas selecciones nacionales se encuentran trabajando desde el 3 de julio, preparando su participación en el World Beach Games Qualifier El Salvador 2019. El equipo masculino, sigue bajo las órdenes del profesor Rudis González Gallo, mientras que el femenino, será dirigido por Elías Ramírez. En la rama masculina, participarán ocho selecciones y cuatro en la femenina. Los equipos hombres comenzarán a jugar en cuartos de final, y en mujeres será una contra todas. Bukele detalló que en masculino participarán las selecciones de: El Salvador, México, Estados Unidos, Panamá, Bahamas, Trinidad y Tobago, Guatemala e Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Mientras que en femenino lo harán: El Salvador, México, Estados Unidos y Bahamas. En masculino, los cuartos de final se disputarán el 3 de agosto con los juegos: El Salvador vs. Islas Vírgenes de Estados Unidos, Panamá vs. Bahamas, México vs. Guatemala y Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago. Las semifinales, se jugarán el 4 de agosto, y la final el 5 de agosto. En esta rama, los finalistas conseguirán el boleto a Qatar 2019. En femenino, el 3 de agosto chocarán México vs. Estados Unidos y Bahamas vs. El Salvador. El 4 de agosto jugarán México vs. Bahamas y El Salvador vs. Estados Unidos. Y el 5 de agosto, Estados Unidos vs. Bahamas y El Salvador vs. México. En esta rama, solo el primer lugar clasificará a Qatar 2019. Morena Valdez, ministra de Turismo, reiteró su apoyo para el desarrollo de esta eliminatoria, al tiempo que recordó la importancia que eventos deportivos como este se celebren en el país: “el deporte y el turismo van de la mano, son la ventana del país hacia el mundo”, enfatizó la funcionaria. Para finalizar, el presidente ad honórem del INDES aseguró que, durante la semana previa al evento, los aficionados podrán ver a las selecciones nacionales de fútbol playa entrenar en el anfiteatro de CIFCO, sacarse fotos y conseguir autógrafos. “Esperamos que toda la gente se vuelque con estos muchachos y con estas chicas. Es lo mínimo que se merecen”, finalizó diciendo Bukele. LISTADO DE EQUIPOS PARTICIPANTES MASCULINO: ü El Salvador ü México ü Estados Unidos ü Panamá ü Bahamas ü Trinidad y Tobago ü Guatemala ü Islas Vírgenes de Estados Unidos FEMENINO: ü El Salvador ü Estados Unidos ü México ü Bahamas PROGRAMACIÓN MASCULINO: CUARTOS DE FINAL (3 DE AGOSTO) 1) El Salvador vs. Islas Vírgenes de Estados Unidos 2) Panamá vs. Bahamas 3) México vs. Guatemala 4) Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago SEMIFINALES PERDEDORES (4 DE AGOSTO) 5) Perdedor 1 vs. 2 6) Perdedor 3 vs. 4 SEMIFINALES GANADORES (4 DE AGOSTO) 7) Ganador 1 vs. 2 8) Ganador 3 vs. 4 PLAY OFF FINAL (5 AGOSTO) 9) Perdedor 5 vs. 6 (posición 7) 10) Ganador 5 vs. 6 (posición 5) 11) Perdedor 7 vs. 8 (posición 3) 12) Ganador 7 vs. 8 (final) PROGRAMACIÓN FEMENINO (Una contra todas) 3 DE AGOSTO: México vs. Estados Unidos Bahamas vs. El Salvador 4 DE AGOSTO: México vs. Bahamas El Salvador vs. Estados Unidos 5 DE AGOSTO: Estados Unidos vs. Bahamas El Salvador vs. México