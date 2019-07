Conoce más de Keanu Reeves

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Conocido por protagonizar exitosas películas mayormente de acción, Keanu Reeves es uno de los actores de Hollywood más aclamados y admirados por su entrega y dedicación a los roles que ha interpretado en la pantalla grande… Sin embargo, además de la actuación, Reeves ha dedicado su tiempo a la dirección, la filantropía y la música… ¡Te invitamos a conocer algunos interesantes datos de este actor!

Nacido en Beirut, Líbano, Keanu Reeves tiene una ascendencia cultural bastante mixta… Su padre, Samuel Nowlin Reeves nació en Hawái, con ascendencia portuguesa, británica, nativo-hawaiana y china; su madre Patricia Taylor es originaria de Inglaterra.

Luego del divorcio de sus padres, Reeves se mudó con su madre y su hermana a la ciudad de Nueva York y posteriormente a Toronto, Canadá donde pasaría el resto de su niñez y adolescencia.

En cinco años, Reeves asistió a cuatro escuelas secundarias, siendo expulsado de una de ellas; sin embargo, demostró gran habilidad como portero en el hockey sobre hielo representando a De La Salle College…

Reeves durante su incursión en la escuela, destacó más en deportes que en el área académica debido a la dislexia.-

A los 15 años, empezó a adentrarse en el mundo de las artes, al trabajar como asistente de producción en distintos largometrajes. Posteriormente al cumplir los 17 años de edad, abandonó la secundaria. A través de su padrastro estadounidense obtuvo una «green card» y tres años después se mudó a Los Ángeles, lugar donde emprendería su camino como actor… ¡Conoce más datos de la vida y el trabajo del protagonista de grandes películas como Matrix!

¿Un nombre difícil de pronunciar?

Cuando Reeves llegó a la ciudad de Los Ángeles, específicamente en los años 80, se enteró de que algunos agentes de casting no lo llamaban para audicionar, porque su primer nombre era muy difícil de pronunciar y a su vez “muy exótico”.

Su nombre proviene del hawaiano que significa «cool breeze over the mountains», en español «brisa fresca en las montañas».-

Reeves, por ende, comenzó a usar “K. C. Reeves”, “Chuck Spadina” y “Page Templeton III”… pero, eventualmente dejó de hacerlo porque al momento de asistir a las audiciones igualmente debía decir su nombre real.

Inicio en comerciales de televisión

Anterior al éxito que lo catapultaría en el mundo del cine –Bill and Ted’s Excellent Adventure (1989)-, Reeves al igual que muchos actores en su inicio, estaba en la búsqueda de lograr algo grande…

Sus comienzos fueron en diferentes comerciales; el más reconocido y famoso de todos fue la publicidad para Coca-Cola que realizó a principios de los 80.

¿Se casó con Winona Ryder?

En la película de 1992 Bram Stocker’s Dracula, Reeves y Ryder aparecen en una escena donde sus personajes se casan…

Ryder posteriormente señaló que el director del largometraje Francis Ford Coppola contrató un sacerdote real para filmar la escena… ambos actores se dijeron sus votos, lo que conlleva a que ambos podrían estar casados…

Coppola, está de acuerdo con esta teoría; sin embargo, no se conoce si el sacerdote usó los nombres de los personajes o los nombres reales de los actores mientras se rodaba la película.

Recortes de salario…

Para la película The Devil’s Advocate (1997), Reeves protagonizó este largometraje junto a Al Pacino y Charlize Theron; pero, para lograr agregar al casting de esta película a Pacino, Reeves otorgó un millón de dólares de su salario para así poder trabajar junto al galardonado actor de El Padrino…

“¿Eso es todo lo que debo hacer?”. Contestó a los productores. “¡Claro! ¿Qué más debo hacer? ¡Porque lo haré!”.-

Tiempo después haría lo mismo, cedería parte de su salario para poder trabajar con Gene Hackman en la película The Replacements del año 2000… Tres años después se repetiría la misma acción para lograr trabajar con Jack Nicholson en Something’s Gotta Give.

¿Budista?

El actor es descrito como budista o ateo… No obstante, Reeves no es una persona religiosa y ha expresado su creencia en Dios o un poder mayor, estableciendo: “Creo en Dios y en el diablo, pero no creo que tengan horcas ni una barba blanca”.

También ha declarado su interés por el budismo, pero no se ha refugiado enteramente en el «dharma»…

En septiembre de 2013, cuando le preguntaron si era una persona espiritual, respondió con una sonrisa: «¿Creo en Dios, la fe, la fe interior, el yo, la pasión y las cosas? ¡Sí, por supuesto! Soy muy espiritual. Supremamente espiritual. Generosamente espiritual. Supremamente abundante».

Filántropo…

Reeves, al igual que muchas otras celebridades, ha estado unido a diversas fundaciones y organizaciones de caridad. Una de sus organizaciones está dedicada a la prevención del cáncer -a la cual no quiso que se le relacionara con su nombre-, debido a que su hermana tuvo leucemia por más de una década…

Apoya fundaciones como PETA y la fundación Stand Up to Cancer and SickKids; además, en diversas ocasiones ha obsequiado parte de su salario a personas pertenecientes al equipo de trabajo de muchas de sus películas.

Con grandes éxitos de taquilla como Speed, Matrix, John Wick -por mencionar algunos-, Keanu Reeves se estableció en Hollywood como uno de los mejores actores del momento, demostrando su talento y versatilidad en distintos proyectos, aparte de los de géneros de acción, siendo así, alabado por distintos críticos del séptimo arte.

No obstante, más allá del talento y el éxito del actor, el mismo es catalogado como uno de los actores más humildes y amables en todo Hollywood.