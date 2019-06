Tweet on Twitter

La nueva serie de drama, YEARS AND YEARS, que sigue la vida de la familia británica Lyons a partir de una noche crucial de 2019, a medida que enfrentan todas las esperanzas y temores que plantea un futuro desconocido, estrena este viernes 28 de junio a las 20h por HBO.

Esta es una más o menos típica familia británica de Manchester, pero sus experiencias a lo largo de 15 años están conformadas por increíbles innovaciones tecnológicas y profundas disrupciones políticas y económicas.

La miniserie dramática de seis capítulos cuenta con creación, guion y producción ejecutiva de Russell T. Davies (“A Very English Scandal”, “Queer as Folk”), y es protagonizada por Emma Thompson (ganadora del Oscar® por “Regreso a Howards End” y “Sensatez y Sentimientos”), además de Rory Kinnear (“El código enigma”), T’Nia Miller (“Obediencia”), Russell Tovey (“Looking”, de HBO), Jessica Hynes (“Paddington 2”), Ruth Madeley (“Cold Feet”) y Anne Reid (“Last Tango in Halifax”).

El cast y creador hablan de la serie

El creador, guionista y productor ejecutivo Russel T. Davies dice que el concepto de YEARS AND YEARS ha estado en su mente durante más de una década pero: “en los últimos años, el propio mundo parece haber estado hirviendo más rápido, más caliente y más salvaje que nunca. La época actual parece febril: somos más políticos, o nos burlamos más de la política que nunca antes”.

Sin embargo Davies agrega que, “en su corazón la serie es un drama familiar. Creo que la gente empatizará con los personajes. Queremos verlos enamorarse y desenamorarse, ver a padres e hijos sobrevivir a las vicisitudes, ver amistades a lo largo de décadas. La gente puede hablar sobre política en YEARS AND YEARS, pero son las personas que te harán ver la serie”.

Si bien Davies no trata de predecir el futuro con esta miniserie, en efecto tiene una innovación tecnológica en su narrativa: “Mi tecnología favorita ya existe y es WhatsApp, en especial los grupos. Esta plataforma está transformando a la familia delante de nuestros ojos. La tecnología nos ha hecho más cercanos y lo he demostrado con la familia Lyons. Ellos son un grupo extraordinariamente unido ya que hablan todo el tiempo entre ellos, y yo lo he dramatizado”.

¿Cuál es el significado del carismático personaje de Emma Thompson, Vivienne Rook? Davies contesta que “la serie sigue a la familia Lyons mientras que en el fondo vemos grandes cambios en la política y en la naturaleza de Gran Bretaña. Espero que la gente quede fascinada con Vivienne Rook. Ella es rebelde, peligrosa e imprevisible. Además es muy, muy inteligente, mucho más de lo que aparenta cuando aparece por primera vez.”

Emma Thompson

Emma Thompson recuerda haber quedado impresionada por el guion de Russell T. Davies y por el propio Davies. “Lo conocí cuando estábamos en Londres hablando de hacer la serie y me encantó. Qué sujeto más asombroso y qué escritor tan extraordinario. Su escritura está absolutamente al nivel de la de George Orwell. Es extraordinario como ha imaginado el futuro de nuestra relación con la inteligencia artificial. Su trabajo en YEARS AND YEARS tiene tantos matices como los mejores textos de ciencia ficción.”

¿Cómo Emma Thompson ve a su personaje? “Interpreto a una política independiente que dice lo que piensa y se vuelve increíblemente popular dada esa franqueza. La escritura de Russell la hizo increíblemente viva y creíble. Al comienzo, muchos miembros de la familia Lyons creen que ella es genial. Piensan que hay decencia y humanidad en ella, mientras que en realidad lo que hay es deseo por poder. Claramente, ella no tiene ninguna fibra moral. Es aterrador”, dice la actriz.

Thompson agrega que “lo que es inteligente sobre Vivienne, en los términos de la creación de Russell de esa criatura, es que se presenta como una mujer práctica, normal y trabajadora que solo quiere lo mejor para todos y siente pasión por la gente común y los problemas comunes. Por supuesto, ella no es eso en absoluto. Es algo mucho más siniestro y es alguien que quiere poder”.

Anne Reid

Anne Reid, quien interpreta a la matriarca Muriel Lyons, describe a su personaje como “el pegamento que mantiene unida a la familia. Es muy grande. ¡A lo largo de 15 años voy de los 88 a los 103 años! Es una despiadada y fuerte mujer del norte. Muriel es un personaje realmente luchador y es un privilegio interpretarlo”.

¿Qué piensa ella que el público se llevará de YEARS AND YEARS? “Creo que un poco de ansiedad sobre qué va a pasar con el futuro, pero es una historia que permanecerá en sus mentes. Creo que las relaciones atraparán la imaginación del público porque es una historia encantadora”.

Rory Kinnear

Rory Kinnear, quien interpreta a Stephen Lyons, observa que “la descripción de Russell de los tiempos que se avecinan, y que no está muy lejano, se siente muy real. No tiene que ver con coches voladores, es un futuro muy tangible. Ese sentido de una saga familiar en contra de la política global y nacional se siente completamente plausible, pero es ficticio”.

Según Kinnear, “Stephen y toda su familia pasan por un conjunto de giros y vueltas. La manera como Stephen se comporta, la manera cómo reacciona a la presión, a las pérdidas y los cambios, revela mucho sobre él y sobre cómo las personas pueden tomar decisiones equivocadas en tiempos de presión. Fundamentalmente pese a las decisiones equivocadas que toma, se podrá seguir entendiendo y teniendo empatía con su situación”.

Russel Tovey

Russell Tovey quien interpreta al hermano de Stephen, Daniel, denomina el mundo que Russell T. Davies ha creado como “…aterrador, pero es nuestro mundo. No se siente muy lejano de donde estamos ahora. Nuestra generación ha tenido una época de suerte en la que nada nos ha afectado demasiado, pero en el mundo que Russell ha escrito todo ha salido mal. El mundo cambia a nuestro alrededor diariamente”.

Preguntado sobre qué sentirán los espectadores sobre la familia Lyons, Tovey dice: “Espero que proyecten su propia dinámica familiar en ellos y se preocupen por ellos. Estás viendo un drama doméstico sobre una familia de Manchester y simplemente se trata de lo que está sucediendo en el mundo. Esperas que la audiencia se conecte con todos ellos y quiera estar con ellos”.

Jessica Hynes

Jessica Hynes, quien interpreta a la hermana Edith Lyons, piensa que el público se sorprenderá con los “giros y vueltas. Mucho de la trama y de la historia no es convencional. La increíble imaginación de Russell realmente se muestra en esta serie. Nunca sabes qué harán los personajes a continuación.”

¿Qué espera que la audiencia se lleve de YEARS AND YEARS? “Espero que la disfruten y se sientan motivados por ella”, dice. Y agrega: “El amor trae esperanza. Todo lo que enfoca la mente en el amor que nos tenemos los unos a los otros, nos acerca más. Eso siempre trae esperanza y creo que esta serie trata de hacerlo”.

Ruth Madeley

Ruth Madeley, quien interpreta a la hermana Rosie Lyons, dice que grabar las escenas familiares “se sintió tan natural, que lo hizo más difícil cuando no estaba filmando porque realmente los extrañaba a todos. Rodar esas escenas fue como si estuvieras alrededor de una mesa en tu propia casa con tu familia, comiendo, riendo, bebiendo y pasando un buen rato solo estando juntos”.

Ella cree que YEARS AND YEARS “le dará esperanza a la gente de que, no importa qué tan mal le vaya al mundo, seguiremos teniéndonos unos a otros. Aunque hay partes increíblemente difíciles en la historia, hay mucho humor, amor y consuelo allí”.

T’Nia Miller

T’Nia Miller, quien interpreta a la esposa de Stephen Lyons, Celeste Bisme-Lyons, elogia el texto de Russell T. Davies, y señala: “Hubo momentos en los que leía el guion y tenía que hacer una pausa para respirar, porque la escritura es muy fuerte. Esos personajes van a cautivar a la gente”.

¿Qué espera que la audiencia se lleve de YEARS AND YEARS? “Esperanza. Porque nos sostiene el espejo de hacia dónde nos dirigimos y en qué medida nos hemos alejado de nuestros vecinos y nuestra comunidad. Si pudiéramos dar un paso atrás y pensar: ‘Si solo tuviera un poco más de consideración y mirara 360 grados, en lugar de tener esa visión de túnel, entonces tendríamos tiempo para cambiar las cosas’. Por eso digo esperanza”.