Este viernes 7 de junio a las 19h llega a su final CHERNOBYL, la exitosa mini serie de HBO que ha cautivado al público mundial contando la historia de la Planta Nuclear de Chernobyl que en abril de 1986 sufrió una explosión masiva que liberó material radiactivo en casi toda Europa.

Con las aclamadas actuaciones de Jared Harris (“The Crown”; nominado al Emmy® por “Mad Men”), Stellan Skarsgård (“Melancholia”, “Good Will Hunting”) y Emily Watson (nominada al Oscar® por “Hilary and Jackie” y “Breaking the Waves”); CHERNOBYL fue escrita y producida ejecutivamente por Craig Mazin (“The Huntsman: Winter’s War”) y dirigida por Johan Renck (“Breaking Bad”). Fue producida por Sister Pictures y The Mighty Mint como una co-producción de HBO y Sky.