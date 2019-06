El Real Madrid y su sorprendente once, razón que lo coloca en el pedestal del mercado

Tweet on Twitter

Dani Ceballos se dio a conocer a Europa en el sub 19 que España conquistó en 2015.Dos años después, en Polonia, fue elegido mejor jugador del Sub 21 a pesar de que España perdió la final. Ahora ha ofrecido dos lecciones de fútbol, ante Italia y Polonia, en su segundo asalto a la corona Sub 21.

El fútbol desplegado por Ceballos en Italia pone en cuestión cómo debe ser algo que se da por seguro: su salida del Madrid en las próximas semanas.Zidane le dejó claro que no cuenta con él. Y el sevillano no quiere riesgos en una temporada que acaba con Eurocopa porque sabe que si juega la selección cuenta con él.

Para el Madrid es un riesgo enorme traspasar a un futbolista con presente y futuro. Es verdad que necesita hacer caja, pero… De momento, el Milan ya ha pedido su cesión. Y otro equipo está muy atento: el Sevilla. Con Lopetegui, Ceballos sería capitán general, pero también hay que poner en la balanza sus raíces béticas y el impacto social.

Nacho y Vallejo

Mientras Keylor espera un destino acorde con el estatus de un portero que ha ganado tres Ligas de Campeones seguidas, el Madrid cuenta con la salida en la zaga de Theo (el Milan lo quiere cedido y ayer se vio con Maldini) y un central entre Nacho y Vallejo. El club prefiere quedarse con el canterano por calidad, madurez y versatilidad, pero si Nacho tiene una buena oferta y cree que es hora de afrontar un nuevo reto no se le pondrán trabas.

Los casos de Isco y Lucas

Son dos jugadores con los que Zidane no tiene problemas para que sigan a su lado en la plantilla. Uno, el malagueño, porque considera que puede reconducirlo al nivel que tuvo a sus mandos en 2017; y en Lucas ve un futbolista de fondo de armario capaz de manejarse en escenarios de suplencia.

Sin embargo, desde el club se tiene claro que si llegan ofertas interesantes por ellos se escucharán con mucha atención porque la necesidad de hacer caja después de un gasto que ya supera los 300 millones es una prioridad y hay que cumplir con el Fair Play financiero.

Bale y James

Al contrario que con Isco y Lucas, Bale yJames son dos jugadores con los que Zidane no cuenta para nada. Desde que regresó al Madrid y trazó su plan de futuro para la campaña 2019-20 el galés y el colombiano estaban fuera de su radar. A través de su venta confía el Madrid en cubrir buena parte de su gasto en fichajes. No será sencillo. A estas alturas, la idea de Bale es esperar y esperar. El 8 de agosto acaba el plazo para fichar en la Premier y el de Cardiff no está dispuesto a mover un dedo para salir del Madrid.