Black Widow haría una precuela al estilo de Better Call Saul

Kevin Feige no confirmó el rodaje de Black Widow, pero habló hipotéticamente sobre qué podría tratar una película de la heroína.

Marvel Studios no hará oficial ningún de sus próximos lanzamientos del Fase 4 del MCU hasta después de que Spider-Man: Lejos de Casa llegue a cartelera, eso incluye la película individual Black Widow. Tras el sacrificio de Natasha Romanoff para obtener la Gema del Alma en Avengers: Endgame, los fanáticos especulan que la producción podría ser una precuela.

En el marco de la gira promocional de prensa sobre la próxima cinta del trepamuros, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, parece haber revelado entre líneas en entrevista a io9, que la cinta protagonizada por Scarlett Johansson sería una precuela y también habló de una de las fuentes de inspiración potenciales del proyecto.

Con Marvel Studios listo para regresar al Hall H en San Diego Comic-Con en julio, se espera que Kevin Feige y compañía finalmente confirmen el rodaje y la fecha de lanzamiento de Black Widow, junto a otros proyectos de la Fase 4.

El largometraje estaría en manos de la realizadora australiana Cate Shortland (Berlin Syndrome) con un guion reescrito por Ned Benson (The Disappearance of Eleanor Rigby). Además de Scarlett Johansson, el reparto contaría con David Harbour (Stranger Things), Florence Pugh (Lady McBeth), Rachel Weisz (The Favourite) y O-T Fagbenle (The Handsmaid Tale).