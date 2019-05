HOLLY HUNTER SE UNE A ‘SUCCESSION’

La multi-premiada actriz Holly Hunter se une al elenco del drama original de HBO, SUCCESSION, para interpetar el papel de Rhea Jarrell, la inteligente CEO de un conglomerado de medios rival.

Creada y producida ejecutivamente por Jesse Armstrong, la segunda temporada continúa siguiendo a la familia Roy mientras luchan por retener el control de su imperio y aunque el futuro parece cada vez más incierto, es el pasado el que amenaza con destruirlos.

Holly Hunter ganó el Premio de la AcademiaÒ a Mejor Actriz por su actuación en The Piano, dirigida por Jane Campion, además de recibir nominaciones al Oscar por su actuación en Broadcast News de James L. Brooks, The Firm de Sydney Pollack y Thirteen de Catherine Hardwicke.

Hunter fue recientemente aclamada por su actuación en la comedia producida por Judd Apatow, The Big Sick, dirigida por Michael Showalter, por lo que obtuvo nominaciones tanto para el Premio SAG como para los Independent Spirit Awards.

Entre otros notables créditos fílmicos de Hunter se encuentran Raising Arizona de los hermanos Coen, así como su película O Brother, Where Art Thou?; Crash de David Cronenberg; Always de Steven Spielberg; A Life Less Ordinary de Danny Boyle; Home for the Holidays de Jodie Foster; Copycat de Jon Amiel; Once Around de Lasse Halstrom; y Batman vs Superman de Zach Snyder.

Sus créditos televisivos incluyen premios EmmyÒ como Mejor Actriz por su actuación en The Positively True Adventures of the Alleged Texas Cheerleader-Murdering Mom y Roe vs. Wade, así como nominaciones a los Premios EmmyÒ por su papel protagónico en la serie Saving Grace y por sus papeles en películas para televisión como When Billie Beat Bobby, Things You Can Tell Just By Looking at Her y Harlan County War. Hunter se unió a Jane Campion para su actuación nominada al SAG en Top of the Lake y recientemente fue protagonista junto a Tim Robbins en la serie de HBO de Alan Ball, HERE AND NOW.