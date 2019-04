“NATIVE SON”, BASADA EN LA NOVELA DE RICHARD WRIGHT

Ashton Sanders, Margaret Qualley y Nick Robinson traen a la pantalla esta historia vista a través de los ojos del artista visual Rashid Johnson, en su debut como director.

Dirigida por el reconocido artista visual Rashid Johnson, la película NATIVE SON, de HBO Films, muestra como los estereotipos pueden rápidamente convertirse en realidad cuando cuestiones raciales, de clase y de oportunidades están en juego. Basada en el clásico de la literatura de Richard Wright, la producción se estrena en Latinoamérica el lunes 8 de abril a las 20:05 h , solo por HBO y HBO GO.

Con guion de la dramaturga Suzan-Lori Parks, ganadora del premio Pulitzer, NATIVE SON cuenta la historia de Bigger Thomas (Ashton Sanders), un joven afroamericano que vive en Chicago y trabaja como chofer del rico abogado Will Dalton, interpretado por Bill Camp, nominado al Emmy por THE NIGHT OF, de HBO. A medida que va descubriendo ese seductor nuevo mundo de dinero, política y poder —que incluye una relación desastrosa con la hija de Dalton, Mary (Margaret Qualley, de THE LEFTOVERS, de HBO), y su novio, el líder político de izquierda Jan (Nick Robinson, de Yo soy Simón)— Bigger se ve ante elecciones inesperadas y circunstancias peligrosas que pueden cambiar el futuro promisorio de un joven talentoso.

El reparto cuenta también con KiKi Layne, Elizabeth Marvel, David Alan Grier y Sanaa Lathan.

NATIVE SON es una producción de HBO Films en asociación con A24, cuenta con la producción ejecutiva de Stephanie Meurer, producción de Matthew Perniciaro y Michael Sherman de Bow and Arrow Entertainment, dirección de Rashid Johnson y guion de Suzan-Lori Parks.