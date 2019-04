CHERNOBYL, la miniserie de 5 capítulos coproducida entre HBO y SKY, estrena el viernes 10 de mayo por HBO. En abril de 1986, la Planta Nuclear de Chernobyl en Ucrania sufrió una explosión masiva que liberó material radiactivo en Bielorrusia, Rusia y Ucrania, así como Escandinavia y el oeste de Europa. CHERNOBYL dramatiza esta historia considerada una de las peores catástrofes humanas en la historia, y los increíbles sacrificios de mujeres y hombres para salvar a Europa de un inimaginable desastre.

La mini serie es protagonizada por Jared Harris (“The Crown”; nominado al Emmy® por “Mad Men”), Stellan Skarsgård (“Melancholia,” “Good Will Hunting”) y Emily Watson (nominada al Oscar por “Hilary and Jackie” y “Breaking the Waves”). Harris interpreta a Valery Legasov, un físico nuclear soviético. Como miembro del equipo de respuesta, él fue uno de los primeros en entender la magnitud sin precedentes del desastre que había ocurrido. Skarsgård hace el papel del vice-primer ministro soviético Boris Shcherbina, quien fue asignado por el Kremlin para liderar a la comisión del gobierno en Chernobyl en las horas posteriores al accidente; y Watson interpreta a Ulana Khomyuk, la física nuclear designada para resolver el misterio que ocasionó el desastre.

El elenco también incluye a: Paul Ritter (“Lovesick”) como el ingeniero adjunto en jefe, Anatoly Dyatlov; Jessie Buckley (“Beast”) como Lyudmilla Ignatenko, una residente de Pripyat casada con un bombero del equipo de respuesta inmediata; Adrian Rawlins (“Harry Potter and the Deathly Hallows”) como el ingeniero en jefe, Nikolai Fomin; y Con O’Neill (“Harlots”) como el director de la planta, Viktor Bryukhanov. Otros miembros del elenco son: Sam Troughton (“The Ritual”), Adam Nagaitis (“The Terror”), Barry Keoghan (“Dunkirk”), Ralph Ineson (“Harry Potter and the Half-Blood Prince”), Mark Lewis Jones (“Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi”), Fares Fares (HBO’s “Westworld”) y David Dencik (“McMafia”).

CHERNOBYL fue escrita y producida ejecutivamente por Craig Mazin (“The Huntsman: Winter’s War”) y dirigida por Johan Renck (“Breaking Bad”). Es producida por Sister Pictures y The Mighty Mint como una co-producción de HBO y Sky. Carolyn Strauss (ganadora del Emmy® por “Game of Thrones”) y Jane Featherstone (“Broadchurch”) son productoras ejecutivas; Johan Renck y Chris Fry (“Humans”) coproducen ejecutivamente; Sanne Wohlenberg (“Black Mirror”) es productor.

La mini serie fue filmada en Vilnius, Lituania, con un equipo creativo que incluye a Jakob Ihre, director de fotografía (“Thelma”); Luke Hull (“Howards End”), diseñador de producción; Jinx Godfrey (“The Theory of Everything”) y Simon Smith (“Endeavor”) como editores; Odile Dicks-Mireaux (“Brooklyn”) en el diseño de vestuario; Nina Gold y Robert Sterne (ambos dos veces ganadores del Emmy® por “Game of Thrones” de HBO) como directores de casting; y al compositor Hildur Guðnadóttir (“Trapped”).