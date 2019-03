HBO anuncia el estreno de DEJANDO NEVERLAND (LEAVING NEVERLAND), un nuevo documental que cuenta el relato de dos niños, James “Jimmy” Safechuck y Wade Robson, a la época con 10 y siete años de edad, respectivamente, quienes ganaron la amistad de Michael Jackson.

Los dos niños y sus familias fueron introducidos al mundo mágico del artista, y se encantaron con su vida de cuento de hadas durante aquellos momentos más altos de la carrera del rey del pop.

Años después y a través de entrevistas desgarradoras con Safechuck y Robson, así junto a sus madres, esposas y hermanos, DEJANDO NEVERLAND muestra un retrato del abuso continuo y explora los complicados sentimientos que los llevaron a confrontar sus experiencias después que ambos se convirtieron en padres de familia.