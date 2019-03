BUKELE: PREFIERO DECLARARME CULPABLE QUE SEGUIR CON ESTE CIRCO POLÍTICO

El Presidente electo, Nayib Bukele, decidió declararse culpable en el proceso por calumnia que inició el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, quien fue señalado por Bukele como responsable de un supuesto delito sexual contra una menor de edad a quien después hizo su esposa.

Simplemente es el proceso que quiero abreviar, para no pasar tres días más, explicó Bukele, para justificar que no quiere seguir desgastándose o desgastando al Estado y sus instituciones, con apelaciones.

Sin embargo el Presidente electo, dijo que no se disculparía con Chicas, porque declararse culpable no significa que lo que afirmó en su momento, no sea cierto. No obstante, al final el juez ordenó una disculpa pública y cincuenta mil dólares por daños a la dignidad de la pareja.

La exesposa de Chicas firmó una declaración jurada en la que hizo afirmaciones que corroboraban los señalamientos de Bukele. Al conocer esas afirmaciones, el entonces candidato Presidencial del FMLN, Hugo Martínez, pidió a Chicas apartarse del partido, situación en la que se encuentra.