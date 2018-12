Cuadro de honor de 2018

(Agencias)

Los clubes españoles se adjudicaron cinco de los seis trofeos de clubes de la UEFA en 2018, mientras que las selecciones juveniles femeninas españolas tuvieron un año estelar.

Finales de competiciones de clubes de la UEFA/FIFA en 2018

UEFA Champions League (Kiev): Real Madrid – Liverpool 3-1

UEFA Europa League (Lyon): Atlético de Madrid – Marsella 3-0

Supercopa de la UEFA (Tallin): Atlético de Madrid – Real Madrid 4-2 en la prórroga

UEFA Women’s Champions League (Kiev): Lyon – Wolfsburgo 4-1 en la prórroga

UEFA Youth League (Nyon): Barcelona – Chelsea 3-0

Copa de la UEFA de Fútbol Sala (Zaragoza): Inter FS – Sporting CP 5-2

Copa Mundial de Clubes de la FIFA (EAU): Real Madrid – Al Ain 4-1

El Atlético, campeón de la Europa League

Competiciones nacionales de la UEFA/FIFA 2018

Campeonato de Europa Sub-19 de la UEFA (Finlandia): Portugal – Italia 4-3 en la prórroga

Campeonato de Europa Sub-17 de la UEFA (Inglaterra): Holanda – Italia 2-2, 4-1 en los penaltis

Campeonato de Europa Femenino Sub-19 de la UEFA (Suiza): España – Alemania 1-0

Campeonato de Europa Femenino Sub-17 de la UEFA (Lituania): España – Alemania 2-0

Eurocopa de Fútbol Sala de la UEFA (Liubliana): Portugal – España 3-2 en la prórroga

Copa Mundial de la FIFA (Rusia): Francia – Croacia 4-2

Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA (Francia): Japón – España 3-1

Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA (Uruguay): España – México 2-1

Francia conquistó el Mundial

Otros vigentes campeones UEFA

Campeonato de Europa de la UEFA: Portugal (2016, próxima edición 2020)

Campeonato de Europa Sub-21 de UEFA: Alemania (2017, próxima edición 2019)

Campeonato de Europa Femenino de la UEFA: Holanda (2017, próxima edición 2021)

Copa de las Regiones de la UEFA: Zagreb (2017, próxima edición 2019)

Las primeras fases finales de la UEFA Nations League, Eurocopa Femenina de Fútbol Sala de la UEFA y la Eurocopa Sub-19 de Fútbol Sala de la UEFA se disputan en 2019.

Luka Modrić collects the Ballon d’Or

Títulos individuales

Jugador del Año de la UEFA: Luka Modrić (Real Madrid/Croacia)

Jugadora del Año de la UEFA: Pernille Harder (Wolfsburgo/Dinamarca)

Premio The Best al Jugador de la FIFA: Luka Modrić (Real Madrid/Croacia)

Premio The Best a la Jugadora de la FIFA: Marta (Orlando Pride/Brasil)

Ballon d’Or Masculino de 2018: Luka Modrić (Real Madrid/Croacia)

Ballon d’Or Femenino de 2018: Ada Hegerberg (Lyon)

Gol de la Temporada de la UEFA 2017/18: Cristiano Ronaldo (Real Madrid – Juventus)

