La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) considera al Mediterráneo la ruta marítima más mortal del mundo. Sólo en junio y julio de 2018, 850 personas perdieron la vida tratando de cruzar este mar.

Desarrollado entre Italia y el corredor de los Balcanes, IT WILL BE CHAOS se centra en dos inolvidables historias de refugiados que, con fortaleza y resiliencia, van en busca de un futuro mejor y más seguro. Este documental es un retrato épico, y a la vez íntimo, de las vidas en tránsito y las consecuencias humanas de la crisis de refugiados que atraviesa el Mediterráneo.

Descubre más acerca de las implicaciones de esta crisis migratoria el próximo lunes 8 de octubre . IT WILL BE CHAOS estrena a las 08:00 PM por HBO.

La crisis migratoria del Mediterráneo: algunos datos

La crisis de refugiados de África del Norte y Medio Oriente en Europa se agudizó en 2015.

Esta crisis tiene sus antecedentes en sucesivos conflictos bélicos que han ocurrido en África del Norte y Medio oriente desde 2001, a raíz de que Estados Unidos declaró la guerra contra el terrorismo.

Algunos de esos conflictos han sido: la guerra de Irak (2003-2011),​ las guerras civiles de Somalia, Sudán y Sudán del Sur, la Primavera Árabe (2010-2013) y la guerra civil de Siria (desde 2011).

La crisis migratoria se puso en el centro de la atención de medios internacionales en octubre de 2013, cuando 350 personas murieron en un naufragio ocurrido en la costa de la isla italiana de Lampedusa.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), desde entonces 15,000 personas han fallecido tratando de cruzar el Mediterráneo para buscar refugio en Europa.

Establecer cifras reales es muy complicado. La dificultad para encontrar los cuerpos en el mar, la falta de recursos y la clandestinidad de los viajeros son factores que afectan estas mediciones. Sin embargo, la propia OIM estima que el número real de muertes puede ser de tres a diez veces mayor que las cifras oficiales.

En el primer semestre de 2018, 55,000 migrantes entraron a Europa por vía marítima. Los países que más personas recibieron fueron España e Italia.

En esos mismos meses, 1 de cada 31 personas que intentaron entrar a Europa vía el Mediterráneo murieron o desaparecieron. En el mismo período el año pasado, 1 de cada 49 migrantes desapareció.

