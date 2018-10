“Debemos recuperar la confianza de la afición”,Isco

“Llevo seis temporadas aquí, he vivido momentos malos y hemos sabido resurgir”, declaró el centrocampista.( Agencias –Real Madrid)

Isco acompañó a Lopetegui en la Ciudad Real Madrid en la previa del partido de la tercera jornada de la Fase de Grupos de la Champions, que enfrentará al equipo blanco contra el Viktoria Plzen en el Bernabéu (martes, 21:00 h, Movistar Liga de Campeones): “No es fácil asimilar esta cantidad de malos resultados. Llevo seis temporadas aquí y he vivido también momentos malos y hemos sabido resurgir. Hemos ganado cuatro Champions en cinco años y parece que a muchos les gusta ver al Real Madrid en esta situación, pero lo que he aprendido es que al Real Madrid no se le puede dar nunca por muerto”.

“Lo vivimos con mucha tranquilidad y mucha responsabilidad. Somos los primeros que cuando salimos al campo lo damos todo y cuando no conseguimos el resultado nos vamos a casa jodidos. Nosotros somos los que tenemos que meter los goles, evitarlos, y conocemos mejor que nadie el ambiente del vestuario, que es de mucha tranquilidad y confianza. Creemos en nosotros, en que vamos a conseguir revertir esto”.

Preocupación

“Estamos preocupados porque no estamos consiguiendo los resultados que queremos. Hay partidos que quizá no merecemos ganar, pero tampoco perder. Hay que buscar ese equilibrio, intentar afinar de cara a puerta y esos pequeños detalles son los que marcan los resultados. No creo mucho en el azar, creo en el trabajo. No nos están saliendo las cosas bien, pero eso cambia de un día para otro. Tengo confianza máxima en este equipo, somos ganadores y lo hemos demostrado”.

Punto de inflexión

“Espero que así sea. Ojalá el de mañana sea un punto de inflexión, hagamos un buen partido, le demos una alegría a la afición y con la confianza cambiemos la dinámica de resultados negativos que estamos teniendo”.

Regreso

“Salir de una operación con un proceso lento de recuperación, con puntos internos y externos es difícil. Estoy muy contento de volver a jugar, volví antes de lo previsto y estoy con muchas ganas de intentar ayudar al equipo, recuperarme bien y recuperar el tono físico”.