CARLOS CALLEJA: GOBERNARÁ CERCANO A LA GENTE. (POR: DR. FRANCISCO JOSE FERMAN)

Las campañas electorales son instrumentos legitimadores del poder político, en ellas se escuchan mensajes, propuestas y promesas, para el momento en que el candidato ejerza el poder político, cumpla con ellas. La presente campaña electoral, se desarrolla en un contexto de una nueva sociedad que se denomina “informática” en la cual, la información y el conocimiento, son características de ella. Así surge una nueva forma de entender la política, hacer política, lo cual determina una nueva realidad del Estado frente a los ciudadanos.

Carlos Calleja emplea en la campaña electoral un lenguaje político sustentado, es decir, no es populista ni oportunista, se dirige a la gente en general, pero más que todo busca acercamiento a ellas, apelando a la atención individual y personalizada de los votantes, atendiendo sus deseos, sentimientos y expectativas, es así como Carlos Calleja en su mensaje político el lenguaje que usa es simple, directo y sencillo; pero sobre todo, breve, porque no juega con el populismo ni el oportunismo, tampoco usa discursos incendiarios y explosivos. El estilo de Carlos Calleja es escuchar mucho y cuando interviene es directo y preciso, no usa discursos dilatados y aburridos, por el contrario, el discurso de Carlos Calleja es congruente, claro y realista.

En la campaña electoral se disputan los espacios de poder, en la actualidad la comunicación política ha cambiado, se evita como en antaño, de practicar ritos y protocolos; actualmente los ciudadanos exigen una campaña electoral fuera de arengas y retórica, desean escuchar contenido para apoyar las plataformas programáticas; de tal manera que las ideologías, no juegan como en antaño, un papel protagónico para las movilizaciones populares; por lo tanto, las propuestas y proyectos deben ser concretos para generas ventajas competitivas en la campaña electoral. Carlos Calleja, es el único candidato que fija con mayor precisión y conocimiento la realidad situacional de los votantes, siendo la fuente de ello, el recorrido territorial por el país, para conocer con precisión, cuál es el descontento en el estado de cosas, por otra parte, Carlos Calleja nunca ha estado involucrado en actos de corrupción, ni lo estará, porque es una persona honesta, que administrará los recursos públicos con honradez y diligencia, con visión de país, por medio de la generación de empleos y de forma fundamental rendirá cuentas del destino de los fondos del Estado.

De lo ya mencionado se colige que Carlos Calleja en todo su recorrido nacional, ha transmitido confianza a la gente, así como ha logrado crear lazos de cercanía, forjando una conexión emocional, quienes, a su vez, se han convertido en nuevos factores de poder puesto que toca las cuerdas sensibles de ellos. Carlos Calleja en su campaña, maneja una comunicación práctica, orientada hacia los problemas cotidianos de los electores, por esta razón es que la gente no ha quedado indiferente ante las propuestas y proyectos expuestos por Carlos Calleja, por cuanto, que aporta respuesta a las principales interrogantes de los ciudadanos, el cual, como futuro presidente de la República de El Salvador (período 2019-2024), llevará a cabo la construcción de una nueva sociedad.

En la contienda presidencial, Carlos Calleja, ha demostrado que cuenta con el conocimiento y el carácter para asumir posiciones difíciles para enderezar el camino de El Salvador, forma parte de una nueva generación de personas que perciben el escenario nacional con una nueva agenda de país, que se mueve en nuevas economías, avances tecnológicos, lo cual nos lleva a una modernización del país, mediante acciones concretas como por ejemplo la generación de empleo, no corrupción, no impunidad, no polarización de la sociedad, por el contrario, aplicar criterios de progreso, libertad y unidad de la sociedad.