LLEGA ‘SHARP OBJECTS’ A HBO

La miniserie original protagonizada por Amy Adams estrena el domingo 8 de julio a las 10 pm , solo por HBO.

SHARP OBJECTS, la miniserie de 8 episodios basada en el best seller homónimo de Gillian Flynn, protagonizada por Amy Adams (también Productora Ejecutiva de la serie) y dirigida por Jean Marc Vallée (quien fuera Director de la exitosa BIG LITTLE LIES) llega a HBO el domingo 8 de julio a las 10 pm . SHARP OBJECTS es una producción original de HBO.

La reportera Camille Preaker regresa a su pueblo natal para cubrir la noticia del asesinato de una joven preadolescente y la desaparición de otra. Mientras trata de construir un rompecabezas psicológico sobre su propio pasado, Camille se encuentra a sí misma identificada con las jóvenes víctimas.

Además de Amy Adams (Nocturnal Animals, Arrival), el elenco de SHARP OBJECTS está integrado por Patricia Clarkson (Maze Runner – the series, Six Feet Under), Chris Messina (The Mindy Project, The Newsroom), Eliza Scanlen (Home and Away), Elizabeth Perkins (Curb your Enthusiasm) y Matt Craven (X-Men, Justified), junto con Henry Czerny (Quantico, When we Rise), Miguel Sandoval (Station 19, Medium), Taylor John Smith (Cruel Intentions, American Crime), Sophia Lillis (It) y Madison Davenport (From Dusk Till Dawn: the Series). La serie fue creada por Marti Noxon (UnREAL, Dietland, Mad Men) y cuenta con guiones de Marti Noxon y Gillian Flynn (Gone Girl); producción ejecutiva de Marti Noxon, Jean-Marc Vallée (Big Little Lies, Dallas Buyers Club, Wild), Amy Adams, Gillian Flynn, Jason Blum, Nathan Ross, Gregg Fienberg, Charles Layton, Jessica Rhoades, Marci Wiseman y Jeremy Gold.

SHARP OBJECTS está rodada en Los Angeles, el norte de California y los alrededores de Atlanta.

QUIÉN ES QUIÉN EN SHARP OBJECTS

Camille Preaker (Amy Adams): una reportera de un diario de St. Louis es asignada a cubrir el brutal asesinato de una preadolescente y la desaparición de otra, en Wind Gap, Missouri, su pueblo natal.

Adora Crellin (Patricia Clarkson): la madre de Camille y reina de la alta sociedad de Wind Gap, quien mantiene una vida serena y aparentemente perfecta, se ve amenazada por el regreso inesperado de su hija.

Richard Willis (Chirs Messina): un detective que llega desde Kansas para apoyar a la policía local de Wind Gap en la búsqueda del asesino. Une fuerzas con Camille para tratar de resolver el misterio.

Amma (Eliza Scanlen): la media hermana de Camille, de 15 años, vive una doble vida. Es una niña tranquila en casa con sus padres y una adolescente atrevida cuando sale con sus amigas.

Jackie (Elizabeth Perkins): Conocida en el pueblo por su adicción al alcohol, y por ser divertida y vulgar, sabe que es una ‘muñeca Barbie’ del subdesarrollo y lo toma con un gran sentido del humor.

Vickery (Matt Craven): el frustrado jefe de policía del pueblo, intenta preservar la reputación de Wind Gap, ocultando la posibilidad de que un asesino serial pueda vivir entre los vecinos.

John Keene (Taylor John Smith): malhumorado y sombrío desde el asesinato de su hermana de 13 años, por su naturaleza temperamental se convierte el principal sospechoso en la investigación de homicidio.

Meredith (Madison Davenport): la comprensiva novia del sospechoso de asesinato, John Keene.

Bob Nash (Will Chase): el padre, de mal carácter, de Ann Nash, la primera víctima de asesinato de Wind Gap.

Alan Crellin (Henry Czerny): atento y tranquilo, el marido de Adora, se desvive por ella.

Curry (Miguel Sandoval): el comprensivo y atento editor del diario para el que trabaja Camille, quien la asigna a su pueblo natal para cubrir la noticia del crimen.

Young Camille (Sophia Lillis): una joven de 14 años, dedicada a su hermana menor, Marian.

LISTA DE EPISODIOS

Episodio 1: Vanish (8 de Julio)

Camille Preaker, una reportera del diario St. Louis Chronicle, es enviada a su pueblo natal, Wind Gap, por su editor, Curry, para cubrir la historia de dos niñas desaparecidas, una de ellas hallada muerta, presuntamente asesinada. El reencuentro de Camille con su madre, Adora, su padrastro, Alan Crellin, y su media Hermana, Amma, traerá de regreso recuerdos traumáticos de su niñez, como la muerte de su hermana menor, Marian, cuando ambas eran niñas. Atormentada por su pasado y buscando refugio en el alcohol, Camille se une al detective Richard Willis y el jefe de policía Vickery en busca de pistas alrededor del pueblo que puedan develar qué sucedió con la niña desaparecida.

Episodio 2: Dirt (15 de Julio)

Camille busca pistas en el funeral y choca con su madre a raíz de su presencia en el pueblo. Richard descubre un sorprendente modo de llegar a una conclusión acerca del perfil del asesino. Camille visita a un niño humilde que dice haber presenciado la desaparición y confronta a Vickery por haber ignorado su testimonio.

Episodio 3: Fix (22 de Julio)

Camille revive una tragedia reciente mientras trata de ordenar los acontecimientos de los asesinatos de Wind Gap. Richard se frustra con las suposiciones de Vickery acerca de potenciales sospechosos. Desafiante, Amma, muestra su lado salvaje a Camille, mientras Adora le recrimina por entrometerse en la investigación y en un pueblo de luto.

Episodio 4: Ripe (29 de Julio)

Camille muestra a Richard algunas escenas de crimen en Wind Gap, aunque el recorrido abra viejas heridas. Alan confronta a Adora por compartir confidencias con Vickery, quién está preocupado por una celebración anual en la que participan los jóvenes del pueblo. Despedido de sus trabajos, John comparte revelaciones que preocupan a Camille.