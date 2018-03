¡KHLOÉ KARDASHIAN REVELÓ EL SEXO DE SU BEBÉ!

¡Khloé Kardashian tendrá una niña! La estrella de E! descubrió el sexo de su primer bebé con Tristan Thompson en un nuevo episodio de Keeping Up With The Kardashian

Durante un viaje a San Francisco con sus hermanas Kim Kardashian y Kourtney Kardashian, Kylie Jenner llama a Khloé para darle sus resultados del doctor.

“¡Tendrás una niña!”, le dice una emocionada Kylie a Khloé en una llamada telefónica.

“¡Estás mintiendo!”, le responde Khloé.

“No estoy mintiendo”, señala Kylie. “¡Estoy tan emocionada por ti Khloé!”

“¡No siento que vaya a tener una niña!”, dice una incrédula Khloé.

“Está bien, yo también lloré cuando supe que North sería una niña”, le dice

Kim a Koko.

“Para nada, no siento que vaya a tener una niña. Estoy como en estado de shock”, admite Khloé.

Luego Khloé explica su reacción ante la noticia del bebé. “Cuando te haces a la idea de lo que tendrás, todo el mundo diciéndome que sentirás lo que tendrás y simplemente lo sabrás. Y cuando te enteras que es todo lo contrario es simplemente impactante. Yo estaba convencida que tendría un niño, así que tener una niña es como, ‘Ok, eso no era lo que pensaba que sucedía'”.

Khloé después llama a su madre Kris Jenner para compartir la noticia, agregando, “Realmente espero que Kylie diga que está mintiendo y que de verdad tenga un niño”.

“Khloé, lo único que yo quería en la vida, la única cosa, era un niño. Tres veces, y las tuve a ustedes tres”, le dice Kris a su hija, agregando, “un hombre es mucho más apegado a una niña”.

“Totalmente, y sé que Tristan estará enamorado y yo estaré enamorada y ella será tan linda y lo que sea”, dice Khloé.

“Este será el amor de su vida, sin ofenderte, pero este será el amor de su vida”, le dice Kris a Khloé. “Bueno, entonces me pondré celosa. Estoy celosa”, bromea Khloé. “Bueno, entonces eso no me gusta. No me gusta ella”.

“¡No seas una perra!”, le dice Kris.

La noticia de que Khloé está esperando una pequeñita es aún más emocionante ya que Kim y Kylie recientemente le dieron la bienvenida a sus hijas Chicago West y Stormi Webster.

Los fans pudieron ver el momento en que Khloé se enteró que estaba embarazada en un episodio de enero de KUWTK. “¡Estoy embarazada!”, le dijo Khloé a su asistente después de hacerse una prueba de embarazo. “Estoy súper nerviosa pero realmente emocionada. Hay un millón de diferentes emociones que están pasando por mi cerebro, pero creo que estoy en estado de shock. Casi no puedo creerlo, pero es un shock bueno”.