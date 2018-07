HBO HONRA A COMEDIANTE “THE ZEN DIARIES OF GARRY SHANDLING”

Tweet on Twitter

Dirigido por Judd Apatow, el documental de dos partes estrena el 2 de julio en América Latina.

Cuando Garry Shandling falleció en 2016, fue ampliamente reconocido como un exitoso comediante y la estrella de dos de las comedias más innovadoras en la historia de televisión. Sin embargo, para aquellos que realmente lo conocían, el “verdadero” Garry Shandling era una persona mucho más compleja. En honor de Shandling, el director Judd Apatow produjo un documental de dos partes celebrando su vida y legado. THE ZEN DIARIES OF GARRY SHANDLING estrenará su primera parte el 2 de julio y su segunda parte el 9 de julio, ambas entregas a las 8 pm , en HBO y HBO GO.

Desde la desgarradora experiencia en la infancia de Shandling, la traición profesional y un inesperado trauma físico, hasta su crecimiento como un poderoso maestro, el documental de Apatow capta la honestidad y el corazón detrás de un hombre que nunca dejó de sorprender, mientras ofrece una seria investigación sobre la influencia y el impacto de su comedia.

THE ZEN DIARIES OF GARRY SHANDLING muestra cómo el comediante llegó a la cima del éxito al aparecer en shows como The Tonight Show Starring Johnny Carson, hasta realizar su propio programa It’s Garry Shandling’s Show, reconocido por ser uno de los más innovadores de su tiempo. El programa elevó su base de seguidores y su perfil en la industria, y lo llevó a conocer a su futura compañera Linda Doucett.

La segunda parte de THE ZEN DIARIES OF GARRY SHANDLING ofrece una mirada más cercana a su serie de comedia de HBO, THE LARRY SANDERS SHOW, y tiene la participación de sus colegas, que recuerdan la intensidad de los altos estándares de producción de Shandling, su constante batalla contra la autocomplacencia y su búsqueda por la autenticidad. El impacto de este programa fue algo inconmensurable y, cuando llegó a su fin, las inseguridades de Shandling fueron más aparentes mientras batallaba con crisis personales, profesionales y emocionales.

Dirigido por Judd Apatow, el documental cuenta con más de 40 entrevistas con familiares y amigos de Shandling, incluyendo a James L. Brooks, Jim Carrey, Sacha Baron Cohen, David Coulier, Jon Favreau, Jay Leno, Kevin Nealon, Conan O’Brien, Bob Saget, Jerry Seinfeld y Sarah Silverman, así como material de su vida y carrera a lo largo de sus cuatro décadas delante de las cámaras.

Mientras sus amigos se despiden y comparten algunas de las cartas y pensamientos más personales y sentimentales de Shandling, este documental de Apatow, al igual que el tema del que trata, es a la vez hilarante, triste, fascinante y, sobre todo, completamente auténtico.