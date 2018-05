GRANDES ESTRENOS DE PELÍCULAS SOLO EN HBO

Una nueva película debuta cada sábado, a las 20hrs en América Latina.

En mayo la audiencia de HBO contará con una gran colección de películas que incluye el estreno de su nuevo filme original FAHRENHEIT 451, la conmovedora historia del soldado Desmond T. Doss, captada en HACKSAW RIDGE, y dos divertidas películas para toda la familia, DESPICABLE ME 3 y PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MEN TELL NO TALES. Los largometrajes se transmiten todos los sábados a las 20hrs y también estarán disponibles a través de HBO GO.

HACKSAW RIDGE (5 de mayo):

Esta película cuenta la verdadera historia del soldado Desmond T. Doss (Andrew Garfield), quien ganó la Medalla de Honor del Congreso a pesar de negarse a portar armas durante la Segunda Guerra Mundial por motivos religiosos. Doss fue reclutado y relegado por sus compañeros soldados por su postura pacifista, pero luego se ganó su respeto y admiración por su valentía, generosidad y compasión tras arriesgar su vida, sin disparar un solo tiro, para salvar a 75 hombres en la Batalla de Okinawa.

DESPICABLE ME 3 (12 de mayo):

Los Minions traviesos esperan que Gru regrese al mundo del crimen después de que el nuevo jefe de la Liga Anti-Villano lo despide. Sin embargo, Gru decide permanecer retirado y viajar a Freedonia para encontrarse con su hermano gemelo por primera vez. Los recién reunidos hermanos pronto se encuentran en una alianza incómoda para acabar con el escurridizo Balthazar Bratt, una ex estrella infantil de los años 80 que quiere vengarse del mundo.

FAHRENHEIT 451 (19 de mayo):

La nueva película original de HBO es basada en la novela clásica del escritor estadounidense Ray Bradbury. Protagonizada por Michael B. Jordan y Michael Shannon, el largometraje muestra una sociedad futura donde los libros son prohibidos y quemados. Allí, un bombero comienza a leer en secreto y descubre una rebelión clandestina comprometida con la protección de la literatura.

PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MEN TELL NO TALES (26 de mayo):

Lanzado a una aventura completamente nueva, el capitán Jack Sparrow siente que los vientos de la mala fortuna soplan con más fuerza cuando marineros fantasmas asesinos liderados por su antiguo enemigo, el malvado capitán Salazar, escapan del Triángulo del Diablo. La única esperanza de supervivencia de Jack es buscar el legendario Tridente de Poseidón, pero para encontrarlo, debe forjar una alianza con un astrónomo brillante y hermoso y un joven testarudo de la armada británica.