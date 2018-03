AL PACINO REGRESA A HBO COMO EL “PATERNO”

La nueva producción de HBO Films, PATERNO, gira en torno al entrenador más victorioso del fútbol americano universitario, Joe Paterno, después del escándalo de abuso sexual que involucraba a Jerry Sandusky, miembro de su staff en el equipo de la Universidad de Penn State. Ante la pérdida para su legado, el también ex-jugador es obligado a lidiar con el fracaso institucional en relación a las víctimas. La nueva película biográfica, dirigida por Barry Levinson, se estrena exclusivamente por HBO el lunes 9 de abril a las 20 horas .

Ganador del Oscarâ y del Emmyâ, Al Pacino vuelve a HBO como el protagonista Paterno, o JoePa, como los alumnos lo llamaban. PATERNO es la tercera colaboración de Al Pacino con el premiado director Barry Levinson y HBO. La primera fue en YOU DON’T KNOW JACK que tuvo dirección y producción ejecutiva de Levinson, y le valió a Al Pacino un Globo de Oroâ y un Emmyâ. La segunda fue en PHIL SPECTOR, que tuvo producción ejecutiva de Levinson. PATERNO tiene guión de Debora Cahn y John C. Richards.

El reparto cuenta además con Riley Keough en el papel de Sara Ganim –la periodista de 23 años que fue la primera en publicar una nota sobre el caso de Sandusky, en el diario The Patriot-News, de la Gran Harrisburg, Pensilvania–; Kathy Baker como Sue Paterno, mujer de Joe; Greg Grunberg y Larry Mitchell como los hijos de Joe, Scott y Jay Paterno; y Annie Parisse como Mary Kay Paterno, hermana de Joe.

Barry Levinson, que ganó el Oscarâ a Mejor Director por RAIN MAN, también fue director y productor ejecutivo del éxito de HBO Films THE WIZARD OF LIES. Levinson recibió nominaciones al Emmy® por THE WIZARD OF LIES, YOU DON’T KNOW JACK, y PHIL SPECTOR.

PATERNO, una producción de la Levinson/Fontana, tiene como productores ejecutivos, a el mismo Levinson, Jason Sosnoff, Edward R. Pressman, Rick Nicita y Lindsay Sloane. La producción es de Amy Herman. PATERNO fue producida en asociación con Sony Pictures Television.