TEMPORADA FINAL DE ‘MAGNÍFICA 70’

El desenlace de la trilogía protagonizada por Adriano GaribMarcos Winter, Maria Luísa Mendonça y Simone Spoladore se estrena el 14 de octubre

La trama comienza durante el Gobierno Geisel, en 1975, con los “Magníficos” separados. Dora (Simone Spoladore) busca venganza por haber sido esclava sexual del Hombre Peligroso. Isabel (Maria Luísa Mendonça) vive en la clandestinidad y lucha para que las mujeres asuman el poder. Manolo (Adriano Garib) encuentra en su camino a una joven aspirante a actriz que sufre abusos de su padre. Cada vez más delirante, Vicente (Marcos Winter) está decidido a controlar toda la producción cultural de Brasil y crear su propia película.

El reparto también incluye a Charles Fricks (Wolf), Leandro Firmino (Carioca), Mariana Lima (Marina), Mario Gomes (Helio Pontes) y Taumaturgo Ferreira (Bruno Boaventura). Los actores Cristina Lago, Gracindo Junior, Maria Zilda Bethlem y Vinicius de Oliveira se unen a ellos en la tercera temporada.

La dirección general de MAGNÍFICA 70 está a cargo de Cláudio Torres, que también firma el guión junto a Renato Fagundes, con colaboraciones de Aline Portugal y Melanie Dimantas. Creada por Cláudio Torres, Leandro Assis, Luiz Noronha y Renato Fagundes, la serie tiene producción de Luis F. Peraza, Roberto Rios, Eduardo Zaca y Maria Angela de Jesus, de HBO Latin America Originals, y Cláudio Torres y Gustavo Baldoni, de Conspiração Filmes.

HBO Latin America es la red de entretenimiento premium por suscripción, líder en la región reconocida por la calidad y diversidad de su contenido exclusivo, incluyendo: series, películas, documentales y especiales originales, además de exhibir series exclusivas y algunos de los más recientes éxitos de taquilla de Hollywood, antes que cualquier otro canal premium. La programación se transmite en HD en más de 40 países de América Latina y el Caribe por sus señales HBO, HBO2, HBO Signature, HBO Plus, HBO Family, HBO Caribbean, MAX, MAX Prime, MAX Up, MAX Caribbean y Cinemax. El contenido también se ofrece a través de múltiples plataformas, como HBO GO y HBO On Demand.