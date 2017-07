ESPECIAL CARGADO DE INTRIGAS , INTERROGANTES Y ESPIONAJE

Si eres de aquellos que aman la intriga y que siempre están elaborando nuevas versiones de la teoría de la conspiración, Studio Universal te tiene un especial dedicado a las mejores cintas de espionaje que no te puedes perder, desde el lunes 17 hasta el domingo 23 de julio, a partir de las 8:00 pm. Para que te vayas preparando, a continuación te ofrecemos un adelanto de los títulos que darán inicio a cada una de las jornadas diarias de este especial:

Lunes 17 de julio a partir de las 8:00 pm.

Four Brothers (Cuatro hermanos) es una película estadounidense, dirigida por John Singleton y protagonizada por: Fionnula Flanagan, Mark Wahlberg, Garrett Hedlund, Josh Charles, Chiwetel Ejiofor, Terrence Howard, Tyrese Gibson, André Benjamin, y Sofía Vergara.

Los cuatro hermanos Mercer son unos tipos duros, que han crecido en la calle. Dos de ellos son blancos – el impulsivo Bobby (Mark Wahlberg) y el rockero Jack (Garrett Hedlund)- y dos son negros -el seductor Angel (Tyrese Gibson) y el padre de familia y hombre de negocios Jeremiah (André Benjamin)-, pero para ellos la raza no es importante, porque más allá de la sangre, han creado lazos familiares muy importantes que los hacen sentirse como hermanos. Cuando su madre adoptiva, Evelyn, quien los sacó de la calle y los cuidó, es asesinada durante un atraco a una tienda, los hermanos vuelven a reunirse durante su funeral en Detroit. Decididos a buscar venganza, se lanzan a investigar su muerte y se dan cuenta de que ella fue asesinada premeditadamente por asesinos profesionales. Mientras están tras la pista del asesino, descubren que sus antiguos métodos de “trabajo” les pueden volver a ser útiles, pues se enfrentan a un caso de corrupción grave que alcanza las esferas policiales.

Martes 18 de julio a partir de las 8:00 pm.

The Bone Collector (El coleccionista de huesos) es un drama protagonizado por Denzel Washington y Angelina Jolie, basado en la novela de Jeffery Deaver, que narra la historia del tetrapléjico detective Lincoln Rhyme.

El forense tetrapléjico Lincoln Rhyme (Denzel Washington) y la policía novata Amelia Donaghy (Angelina Jolie), colaboran para detener a un asesino en serie que colecciona los huesos de sus víctimas. Siendo parte de su ¨estilo¨ usar un taxi y dejar trozos de papel junto a los cadáveres, las pistas llevan a Amelia y a Rhyme hacia una vieja novela de la que el psicópata copia los asesinatos, por lo que logran salvar a una de sus siguientes víctimas y descubrir que el próximo en la lista es Rhyme.

Miércoles, 19 de julio a partir de las 8:00 pm.

The Sum of All Fears (La suma de todos los miedos) es una película estadounidense dirigida por Phil Alden Robinson, basada en el libro del mismo nombre escrito por Tom Clancy, y protagonizada por Ben Affleck en el papel del agente de la CIA Jack Ryan, y Morgan Freeman como su superior, William Cabot.

Cuando el presidente de Rusia muere repentinamente, y es sucedido por un hombre de quien poco se sabe, la tensión internacional aumenta y viejos temores alimentan la paranoia. El Director de Inteligencia Central, Bill Cabot, recluta a un joven analista de la mesa de Rusia, Jack Ryan, para proporcionar información y asesoramiento. Entonces lo impensable sucede: la capital de Chechenia es destruida con una bomba nuclear. Estados Unidos inmediatamente culpa a los rusos y la desconfianza aumenta, a pesar de la certeza de Ryan de que otros jugadores están tras el ataque. Y está en lo correcto. Los terroristas empeñados en provocar una guerra abierta entre las dos naciones se mueven entre bastidores para fabricar y escalar un conflicto. Cuando detonan con éxito una segunda bomba fuera de Baltimore durante el Super Bowl, el mundo se empuja inexorablemente hacia la guerra, a menos que Ryan pueda suministrar las pruebas necesarias para contener a tiempo el inminente desastre.

Jueves, 20 de julio a partir de las 8:00 pm.

The American (El ocaso de un asesino) es una película de suspenso, dirigida por Anton Corbijn y protagonizada por George Clooney, basada en la novela de Martin Booth, ¨A Very Private Gentlement¨.

La historia narra la vida de un mercenario solitario llamado Jack (George Clooney), un auténtico maestro entre asesinos. Sin embargo, luego de que un trabajo en Suecia no salga según lo previsto, Jack decide comunicarle a su contacto, Pavel Pavel (Johan Leysen), que la siguiente misión que desarrolle será definitivamente la última. Para esta última misión Jack se desplaza a Italia, donde se refugia en un pequeño pueblo. Mathilde (Thekla Reuten), una mujer belga, comunica a Jack su próximo trabajo, que tiene que ver con la fabricación de una nueva arma, un fusil de francotirador. A pesar de su nefasto trabajo, el americano empieza a tener una vida normal en el pueblo, entabla amistad con el cura local – el padre Benedetto (Paolo Bonacelli) – e inicia un romance con Clara (Violante Placido), una prostituta. Pero no le será fácil evadir la realidad, salir de la oscuridad y escapar del llamado de su destino.

Viernes 21 al domingo 23 de julio, a partir de las 8:00 pm.

The Same Sky (El mismo cielo)

Y para cerrar la semana del espionaje con broche de oro, no te puedes perder esta gran mini serie, ¨The Same Sky¨, una impactante crónica bélica, creada y escrita por Paula Milne (Soñé con África), que sitúa al espectador en la Alemania dividida de los años 70, luego del cese de la Segunda Guerra Mundial, y que muestra las contradicciones y desengaños de una sociedad sumergida en la Guerra Fría y en un período de fuertes enfrentamientos de carácter internacional. El reparto cuenta con Tom Schilling (Who Am I: Ningún sistema es seguro), Sofia Helin (El Puente), Ben Becker (Comedian Harmonists), Friederike Becht (El Lector) y Hannes Wegener (El Gran Hotel Budapest), entre otros. Este drama alemán está dirigido por Oliver Hirschbiegel (El Hundimiento).