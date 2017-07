Oscar Abarca generador de energías y vida en San Miguel

La familia desde sus inicios a pesar de todos los tropiezos y pruebas las hemos superado y seguimos adelante muy unidos y recordando a nuestro gran orgullo Oscar Abarca, comenta doña Nelly Abarca, cariñosamente conocida en San Miguel como “Tia Nelly” hermana de Oscar Abarca

¿Cómo nace este proyecto de la familia Abarca?

Nelly Abarca : La verdad es que con Oscar Abarca nace todo desde los restaurantes hasta el ya conocido “Show de Salome” porque él nos enseñó a amar el show desde 1976 que regresamos de México a El Salvador , todo comenzó en San Salvador atrás de la Alcaldía donde tuvimos el primer restaurante que se llamó “La Ronda” no funciono mucho tiempo ahí por diferentes razones y nos trasladamos a la zona cerca de “La Praviana” al restaurante que se llamó en ese entonces “Manolo” tampoco funciono , luego nos movimos a la calle Los Sisimiles

En este último local si fue un éxito y se le nombro restaurante “El Alazán” y Oscar lo nombro así porque según una historia El Alazán es un caballo de fuerza y decidió que esa fuerza se concentraría en este restaurante donde entrego energía y mucha creatividad

Aquí nos entregamos toda la familia a este proyecto y Oscar inicio su show con un dúo, contando también con la participación de artistas y grupos invitados como Vía Láctea y otros de renombre en esa época que le daban un toque especial al restaurante el único con música en vivo y ubicando el show entre los mejores de la capital

Durante los años 1976 a 1980 y fue hasta 1982 que yo estuve con Oscar Abarca en su esfuerzo pues me traslade a San Miguel pero él se quedó en San Salvador con su restaurante, luego se trasladó a un lugar conocido en esos años como el Castillo Chino donde también tuvo un éxito rotundo con escenarios como él lo soñaba como el teatro Blanquita lo que siempre era su sueño y ahí entonces lo hizo realidad

Oscar Abarca se entrega en cuerpo y alma , y hasta los últimos centavos que tenía en ese momento porque siempre creía que debía dar el mejor show aunque eso significara quedarse sin recursos económicos pero confiando que muy pronto tendría su recompensa

El diseñaba el vestuario de las artistas y lavaba esas ropas con el fin de mostrar ese amor por su ballet , por ese grupo que lo conformaba pues se entregaba en todo, era un gran creativo y desde pequeño lo traía … yo me recuerdo que cuando estuvo en el hogar del niño él era quien montaba los espectáculos infantiles mímicas una de esas era “Quince años tenía Martina”.. con tan pocos años Oscar montaba de forma tan linda esas mímicas y escenarios, ya lo traía en la sangre

Cuando Oscar fallece nos quedamos tristes, fue una pérdida irreparable que afectó a toda la familia y hasta llegamos a creer que el “Show de Salome” ya no continuaría

Recordando un poco, cuando Oscar llego a San Miguel en 1987 esta era una ciudad que se dormía a las 10:00pm , el (Oscar) muy incrédulo no podía creer y decidió darle vida nocturna a la ciudad con la participación de artistas de la talla de Fermín Iglesias, Roberto Ticas, entre otros … El Alazán no daba abasto ni en la cocina ni en su espacio para albergar a todo ese público que disfrutaba del Show de Salome

A pesar de los cortes de energía en esa época el tenia lista la planta o un plan a fin de satisfacer a sus clientes, pues su lema siempre fue “El Show debe continuar”. Oscar con todos se llevaba muy bien no importaba si eran militares o del otro bando, el show era para todos

Señores el toque de queda es de 6 a 6 decía Oscar, y el show estará también en ese horario; habían algunos que traían ropa y en local se bañaban y de ahí al trabajo todo por no perderse el Show de Salome La Llama de la Vida era Oscar Abarca y la trajo a San Miguel , a pesar de todo lo que se vivía y los altibajos por la situación del país en muchas ocasiones Oscar salía del país y me dejaba a cargo me hacía renunciar a otros trabajos para que yo administrara El Alazán

Durante un año se fue del país y regreso en 1991 de Estados Unidos le reinyecto energías a El Alazán al igual que a su show con invitados internacionales hasta 1996 cuando el falleció

¿Esa llama de la vida debe mantenerse encendida?

Nelly Abarca: Confiamos en DIOS y en eso estamos mi hermana Mirian Abarca con su hija Keyla Abarca quienes se han propuesto mantener esa llama encendida y están preparando ese relanzamiento del Show de Salome en restaurante Hacienda El Sarape