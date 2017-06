ESTAS SON 10 COSAS QUE NO SABES SOBRE KYLIE JENNER

Llega la súper exitosa serie de E! Entertainment Television “Keeping up with the Kardashians” en su nueva temporada que puedes disfrutar todos los martes a las 9:00 pm.

A continuación 10 datos curiosos sobre Kylie Jenner:

1. Su nombre es Kylie Kristen Jenner Houghton y nació el 10 de octubre en Los Ángeles

2. Tiene su propia línea de extensiones Kylie Hair Kouture by Bellami, cada extensión cuesta USD$ 279

3. En el 2011 ganó $100 mil dólares solo por prestar su nombre a una marca de esmaltes de uñas

4. Kylie publicó un libro de ciencia ficción junto a Kendall llamado “Rebels: City of Indra”

5. Tiene una cicatriz en la pierna por un accidente que sufrió cuando era niña

6. Sus hermanas Khloe y Kendall confesaron que Kylie es la más desordenada en la familia

7. Se ha tomado alrededor de 500 selfies para escoger la mejor y subirla en redes

8. Utiliza ingredientes naturales para mantener sus dientes bien blancos

9. Sus series favoritas son “American Horror Story” y “The Vampire Diaries”

10. Tiene una fortuna de más de 5 millones de dólares