Qué mejor momento que el Día del Padre para recordar o conocer a aquellos papás que hicieron y hacen historia en las series de HBO.

Desde el siniestro Tywin Lannister de Game of Thrones hasta el inolvidable Tony Soprano de Los Soprano, pasando por el dedicado Fabián Danubio de la producción, próxima a estrenarse, El Jardín de Bronce, estos son los 5 padres que nunca olvidaremos.

No todos representan al padre ideal, de hecho a algunos no los querríamos cruzar en nuestras vidas. Pero justamente es eso que generan desde sus personajes lo que los hace únicos e inolvidables.

¡A rendirles homenaje entonces!

EL PADRE DE LAS DOS CARAS, PERRY WRIGHT: Joven, guapo y millonario, vive la vida que todos querrían vivir: casado con la bella Celeste y padre de los adorables gemelos Max y Joshua, su vida parece salida de un libro de príncipes y princesas. Pero no todo lo que brilla es oro y, a medida que transcurre la serie, nos vamos enterando que al mejor estilo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, este papá esconde una oscura personalidad donde vemos como abusa de su esposa y sólo nos podemos imaginar qué hace en las frecuentes ausencias de su hogar.

En la serie Big Little Lies, Perry es interpretado por el sueco Alexander Johan Hjalmar Skarsgård. Actor, director y guionista sueco, hijo del también actor sueco Stellan Skarsgård y hermano de los también actores Gustaf Skarsgård Bill Skarsgård, se le conoce principalmente por interpretar a los personajes de Brad Colbert en Generation Kill y a Eric Northman en True Blood, ambas disponibles en HBO GO.

UN PADRE FRÍO E IMPLACABLE, TYWIN LANNISTER: Padre de tres hijos disfuncionales como Cersei, Jaime y Tyrion, es el hombre más rico de los Siete Reinos. Señor de Roca Casterly, fortaleza y bastión de la Casa Lannister y Guardián del Occidente, fue Mano del Rey de los reyes Aerys II Targaryen, Joffrey Baratheon y Tommen Baratheon. Antagonista por excelencia, antepone el respeto y el beneficio de su casa sobre cualquier cosa, incluyendo su propia familia.

En la serie Game of Thrones, Tywin es interpretado por Walter Charles Dance, actor, guionista y director de cine británico. Es conocido por papeles como Perron en La joya de la corona (1984), Sardo Numspa en El chico de oro (1986), el doctor Clamens en Alien 3 (1992), Benedict en El último gran héroe (1993) y como lord Tywin Lannister en la serie Juego de tronos (HBO, 2011). Fue designado como Oficial de la Orden del Imperio Británico(OBE) el 17 de junio de 2006.

EL PADRE DEDICADO, FABIÁN DANUBIO: Él es un arquitecto felizmente casado con Lila, con quien tiene una preciosa hija, Moira, de 4 años de edad. Pero su vida cambia de un momento al otro cuando su pequeña desaparece sin dejar rastro junto a su niñera. Allí comienza su pesadilla, que habrá de durar años, mientras se dedica a buscarla con la ayuda de un extravagante detective.

En la serie de próximo estreno El Jardín de Bronce, Fabián es interpretado por Joaquín Furriel, un actor teatral, cinematográfico y televisivo argentino. A los trece años de edad, tuvo su primer contacto con el teatro y luego estudió en el Conservatorio de Arte Dramático, lo que le permitió participar en festivales internacionales. Protagonizó varias novelas locales, tales como Montecristo y Sos mi hombre. En la pantalla grande su primera película fue El patrón: radiografía de un crimen.

EL PATERFAMILIA, TONY SOPRANO: Dedicado a luchar por equilibrar su vida familiar y su carrera criminal como jefe de la mafia, no es fácil ser Tony Soprano. Entre los recelos de su esposa, la decepción que supone el carácter débil de su hijo Anthony y el alejamiento de su hija Meadow por su manera de ser, todo forma parte de sus ataques de pánico que lo llevan al consultorio de la psiquiatra Jennifer Melfi. Muy distinto es su rol como capo mafioso, gracias al cual maneja todo el norte de Nueva Jersey además de ser el jefe de su familia, que abarca mucho más que su esposa e hijos.

En la serie Los Sopranos, Tony es interpretado por el gran James Gandolfini, fallecido en el 2013. Ganador de un Globo de Oro y de tres premios Emmy por su rol protagónico en la inolvidable producción de HBO, poseé una larga trayectoria tanto en la pantalla chica como en la pantalla grande, con recordadas apariciones en películas como True Romance y Get Shorty.

UN PADRE EN CRISIS, ROBERT DUFRESNE: El es un ex ejecutivo de Wall Street que se enfrenta a un divorcio de Frances, la mujer con la que estuvo casado 17 años. Con toques de humor negro, guiones geniales y una aplaudida química entre los personajes, desde el primer episodio queda claro qué tipo de “padre divorciado” será Robert, cuando decide quedarse en la casa cuidando de Lila y Charlie, los dos hijos del fracasado matrimonio, dejando a Frances fuera por haber demostrado ser una madre de comportamiento criticable.

En la serie Divorce, Robert es interpretado por Thomas Haden Church, un actor de cine estadounidense conocido por sus papeles de Lylus Van der Grooth en la película George de la jungla, Jack en la película Entre copas y como Flint Marko en la última película de la trilogía, Spiderman 3.