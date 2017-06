ESTRENO DE LA EXITOSA MINISERIE LONDON SPY

La serie forma parte de la programación especial del canal celebrando la diversidad sexual.

En el marco de su programación en torno a la Diversidad Sexual, MAX el canal premium de HBO dedicado a ofrecer las producciones independientes reconocidas y las mejores historias de la televisión internacional, estrena en exclusiva la miniserie London Spy el próximo miércoles 7 de junio, a las 09:00 pm.

Creada y escrita por Tom Rob Smith, London Spy retrata el romance entre Danny y Alex, dos hombres muy diferentes: un genio del Servicio de Inteligencia Británico, el conocido MI6, y un joven que se desenvuelve en el submundo de los clubes y excesos juveniles. La relación parece prometedora, hasta que la tragedia los alcanza cuando uno de ellos muere en circunstancias sospechosas y su amante se ve forzado a encontrar la realidad detrás de su muerte. Cuestionado por la policía y recordando las últimas palabras de su novio, Danny decide seguir las pistas y descubrir la verdad detrás de la muerte de su amante.

Protagonizada por Ben Whishaw junto a Edward Holcroft, London Spy cuenta además con las actuaciones de Jim Broadbent, Charlotte Rampling y David Hayman.

Compuesta de cinco capítulos, la serie producida por la BBC fue ganadora de un premio BAFTA en la categoría de Fotografía y Luz y además fue nominada en las categorías de Mejor Miniserie y Mejor Actor para Ben Whishaw. Charlotte Rampling fue nominada también a un Globo de Oro® a Mejor Actriz en una Serie Limitada o Largometraje para la Televisión por su interpretación de Frances en la serie.

Una variedad de las producciones de los canales MAX también se encuentran disponibles en la plataforma digital de entretenimiento premium HBO GO. Los suscriptores pueden acceder a HBO GO por el sitio www.hbogola.com en cualquier computadora (desktop o notebook, con cualquier sistema operativo), descargando la aplicación en dispositivos móviles (iOS o Android) o en Xbox 360 (para usuarios de Xbox Live). HBO GO también está disponible con Chromecast, permitiendo disfrutar el contenido en la pantalla del televisor.

Los canales MAX forman parte del paquete HBO/MAX con programación complementaria diseñada para tres diferentes canales: MAX, MAX Prime y MAX Up. MAX ofrece lo mejor del cine independiente internacional, así como series y documentales premiados alrededor del mundo. MAX Up es el canal con contenido joven para toda la familia, con el objetivo de divertir; y MAX Prime ofrece emoción, adrenalina y aventura a través de reconocidas películas de dichos géneros y series originales como Banshee, Strike Back y Hell on Wheels.