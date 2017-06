Fabio, Tony Hawk, Clay Aiken, Olivia Newton-John, Bret Michaels, Margaret Cho, entre muchos otros, se unirán a la misión para “Make America Bait Again!”

Tome su pasaporte y una motosierra, porque SHARKNADO se vuelve internacional. Arrasando por el mundo − y con algunas celebridades desprevenidas − la película del siglo regresa de nuevo este verano, y hoy, Syfy y The Asylum revelaron su impactante título, ¨SHARKNADO 5: GLOBAL SWARMING¨. La próxima entrega de la exitosa franquicia de cultura popular se estrenará el 6 de agosto, a través de Syfy y se emitirá en más de 100 países.

¨SHARKNADO 5: GLOBAL SWARMING¨ y el eslogan oficial de la película, “Make America Bait Again!”, fueron el resultado de una iniciativa que se realizó con los fans a través de las redes sociales el pasado mes de abril, en la que la señal los invitó a interactuar y proponer sus ideas más locas y creativas para el título de la nueva entrega.

En SHARKNADO 5: GLOBAL SWARMING, la misión se vuelve personal para Fin Shepard (Ian Ziering) y su esposa biónica, April (Tara Reid), cuando su pequeño hijo queda atrapado en un tornado imparable que gira por todo el mundo. De Londres a Río de Janeiro, y pasando por Tokio, Roma, Ámsterdam y otros lugares, nuestros héroes buscarán ayuda de competentes equipos – compuestos por miembros de familias reales, académicos y atletas olímpicos, así como de rostros conocidos de las noticias, el entretenimiento y los deportes – para librar la batalla más épica hasta la fecha.

Los cameos que se anunciaron incluyen:

• Fabio (modelo) como el Papa

• Tony Hawk (skateboarder profesional) como un experto estratega operativo de armamento

• Clay Aiken (cantante) como Llewelyn, un genio en tecnologías de avanzada

• Olivia Newton-John (cantante) y su hija, Chloe Lattanzi, como Orion y Electra, dos brillantes científicas que ayudaron a defender a Australia de un amenazante sharknado.

• Bret Michaels (cantante) un artista de visita que queda atrapado en la tormenta

• Margaret Cho (comediante) una quisquillosa novia cuya luna de miel es interrumpida por tiburones

• Charo (cantante y comediante) como la reina de Inglaterra

• Gilbert Gottfried (comediante) como el cazador de tormentas Ron McDonald

• Los presentadores de “Today” Al Roker, Kathie Lee Gifford y Hoda Kotb como ellos mismos

• Los medallistas olímpicos de saltos ornamentales Greg Louganis y Tom Daley como Zico, un ladrón de arte de alta gama, y como él mismo, respectivamente

• El medallista olímpico de esquí acrobático Gus Kenworthy y el corresponsal de NBC News Jeff Rossen como ellos mismos

• Porsha Williams (“The Real Housewives of Atlanta”) como Andrómeda, arqueóloga y miembro de la élite de la “Hermandad Sharknado”

• Tiffany “New York” Pollard (“Flavor of Love”) como Vega, una brasileña comerciante de artefactos en el mercado negro

• Chris Kattan (“Saturday Night Live”) como el Primer Ministro de Inglaterra

• Cat Greenleaf (“Talk Stoop”) y Dan Fogler (“Fantastic Beasts”) como ellos mismos

• Ross Mullan (“Game of Thrones” White Walker) como el Dr. Wobbegon, un científico que hizo grandes avances en estudios meteorológicos para monitorear tormentas sharknado.

• Y la actriz mexicana, Yanet García en el papel de Chara