10 DATOS QUE NO CONOCES SOBRE KHLOE KARDASHIAN

Llega la súper exitosa serie de E! Entertainment Television “Keeping up with the Kardashians” en su nueva temporada que puedes disfrutar todos los martes a las 9:00 pm.

A continuación 10 datos curiosos sobre Khloe Kardashian:

1. Su nombre completo es Khloé Alexandra Kardashian, nació el 27 de junio en Los Ángeles

2. En el 2011 tras sufrir un accidente automovilístico perdió la memoria

3. No le gusta vestir con colores llamativos, prefiere tonos neutros y sobrios

4. Kris Jenner y Khloé tienen el mismo tatuaje de cruz. El de Khloé dice “Papi”

5. En el 2008 Khloé aparece en 2 episodios de MADtv interpretando varios roles

6. Ha tenido cambios drásticos en su cuerpo perdiendo hasta 15 kilos

7. Se negó a hacer un test de paternidad para comprobar si es una Kardashian

8. Es dueña de la tienda DASH junto a Kourtney

9. En 2017 se estrenó en Latinoamérica su reality “Revenge Body With Khloé Kardashian”

10. Es alérgica a los cocos