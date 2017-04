NICKY JAM, JUAN GABRIEL Y ENRIQUE IGLESIAS SON LOS PRINCIPALES GANADORES EN “PREMIOS BILLBOARD DE LA MÚSICA LATINA”

Los televidentes latinoamericanos presenciaron a través de Telemundo Internacional electrizantes interpretaciones, emocionantes estrenos y memorables colaboraciones de artistas

Las estrellas brillaron durante la transmisión en vivo de los “Premios Billboard de la Música Latina” por Telemundo Internacional, donde se destacó un show altamente entretenido, desde la glamorosa moda de las celebridades sobre la alfombra roja, hasta las fascinantes interpretaciones, colaboraciones sorpresa, estrenos mundiales y apasionados discursos de aceptación.

Nicky Jam encabezó la lista de ganadores con seis premios, incluyendo: “Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino y “Latin Rhythm Songs” Artista del Año, Solista. Su exitoso tema “Hasta el Amanecer” ganó “Hot Latin Song” del Año; Canción del Año, Digital; Canción del Año, Streaming y Canción “Latin Rhythm” del Año. El fallecido Juan Gabriel ganó cinco premios, incluyendo el codiciado Artista del Año, así como “Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino y “Latin Pop Albums” Artista del Año, Solista; su álbum Los dúo 2 recibió “Top Latin Album” del Año y “Latin Pop Album” del Año. Enrique Iglesias recibió cuatro premios que incluyen “Latin Pop Songs” Artista del Año, Solista. Su colaboración con Wisin “Duele el corazón” lo hizo acreedor a tres premios, incluyendo “Hot Latin Song” del Año, Colaboración Vocal; Canción del Año, Airplay y “Latin Pop Song” del Año. Otros ganadores de tres premios incluyeron a la Banda Sinaloense MS De Sergio Lizárraga, CNCO, Gente de Zona y Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho.

La codiciada premiación también destacó una lista estelar de presentadores, incluyendo: Alberto Guerra, Ana María Polo, Angélica Celaya, Chiquis, ChocQuibTown, Danna Paola, Demian Bichir, Don Francisco, Ednita Nazario, Eugenio Derbez, Eva Longoria, Fanny Lu, Juan Luis Guerra, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, María Celeste Arrarás, Maria León, Michel Brown, Olga Tañón, Régulo Caro, Rosie Rivera, Sin Bandera, y Sofía Reyes.

El espectacular especial musical presentó 14 interpretaciones cautivantes de artistas de fama internacional, incluyendo a:

1. Daddy Yankee, quien abrió el show al son del “Hula hoop”, acompañado de The Blue Man Group, y después interpreto “Rompe corazones” junto con Ozuna

2. Reik cantó “Ya me enteré”

3. J Balvin y Bad Bunny cantaron una mezcla que incluyó “Sigo Extrañándote” y “Si tu novio te deja sola”

4. Pedro Capo, Luis Figueroa y Christian Pagán (#LosBambis) de la nueva serie dramática musical de Telemundo “Guerra de Ídolos” () interpretaron “Tequila pa’la razón”

5. Ricardo Arjona (ganador del Premio Billboard Trayectoria Artística) interpretó “Mojado” y una mezcla que incluyó “Te conozco”, “Señora de las cuatro décadas”, “Desnuda”, y “Fuiste tú”.

6. Wisin y Ozuna interpretaron “Escápate conmigo”

7. Banda MS interpretó una mezcla que incluyó “Es tuyo mi amor” y “Tengo que colgar”

8. CNCO y Yandel cantaron “Hey DJ”

9. Nicky Jam interpretó “El amante” y fue acompañado por Vin Diesel en “El ganador”

10. Jennifer López (ganadora del Premio de la Estrella) estrenó “Mírate” de su nuevo álbum en español

11. Luis Fonsi (ganador del Premio Billboard Espíritu de la Esperanza) y Daddy Yankee interpretaron “Despacito” por primera vez en la televisión

12. Alejandro Fernández y Morat colaboraron en “Sé que te duele”

13. Gente de Zona interpretó “Si no vuelves”

14. Zion y Lennox & J Balvin se unieron para “Mi tesoro otra vez”

Acerca de la Premiación:

Los Premios Billboard de la Música Latina son la única ceremonia de premiación que rinde tributo a los álbumes, canciones y artistas más populares de la música latina, según lo determinan las ventas reales, el tiempo al aire en la radio, las transmisiones de video y la información de las redes sociales que alimentan la información de las listas semanales de Billboard. La ceremonia de mayor trayectoria y prestigio de los premios de la música Latina, será producida y transmitida en vivo por Telemundo el jueves 27 de abril de 2017 a las 8pm/6c, desde el Watsco Center en la Universidad de Miami en Coral Gables, Florida. Los premios son la culminación de la Conferencia de la Música Latina de Billboard, que tendrá lugar del 24 al 27 de abril en el Ritz-Carlton en South Beach, Florida.

Acerca de Billboard:

Billboard es la marca más influyente de la industria de la música en el mundo, y está constituida sobre la base de las listas más completas y respetadas de todos los géneros musicales. Las listas Billboard definen el éxito en la música. Desde la icónica revista Billboard hasta Billboard.com, el destino final primordial para millones de apasionados seguidores de la música, hasta la más exclusiva serie de conferencias e influyentes eventos, incluyendo el Power 100 y Women in Music, la marca Billboard goza de una autoridad incomparable entre fanáticos, artistas y la industria por igual. Billboard fue nombrada la marca líder en los Estados Unidos en Twitter, sobrepasando a la NFL, ESPN, BuzzFeed y MTV, con 6.1 millones de acciones de involucramiento en Q3 2015, y nombrada como Top 10 en la Publicación de Medios en los Estados Unidos en diciembre de 2015 con 11.8 millones de acciones sociales. Billboard cuenta con una huella en las redes sociales de 14.8 millones de seguidores en Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube. La revista Billboard ha logrado el mayor número de portadas generadoras de noticias recientemente, incluyendo a Ariana Grande, Nicki Minaj, Selena Gomez, Fifth Harmony, Justin Bieber, y una carta abierta al Congreso de Estados Unidos firmada por más de 180 de las más grandes estrellas y ejecutivos de la industria. En diciembre de 2016, la ceremonia Billboard Women in Music (Mujeres en la Música), que rindió tributo a Madonna como Mujer del Año, fue televisada a través de Lifetime, su socio exclusivo de difusión.