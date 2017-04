JLO ESTRENARÁ TEMA EN “PREMIOS BILLBOARD DE LA MÚSICA LATINA”

López será honrada con el Premio de La Estrella de Telemundo

La transmisión de la Alfombra Roja, previa a la premiación, comienza a las 5:00 pm.

“Premios Billboard de la Música Latina” serán conducidos por Kate Del Castillo y Carlos Ponce. Este gran evento de la música latina también contará con las actuaciones de Alejandro Fernández, Bad Bunny, Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, Blue Man Group, Christian Pagán, CNCO, Daddy Yankee, Gente de Zona, J Balvin, Luis Figueroa, Luis Fonsi, Morat, Nicky Jam, Ozuna, Pedro Capó, Reik, Ricardo Arjona, Wisin, Yandel, y Zion & Lennox.

La figura e ícono de la música internacional Jennifer López, llegará al escenario de los “Premios Billboard de la Música Latina” para presentar el nuevo tema de su muy anticipado álbum en español. La multi-talentosa artista también será honrada con el Premio de la Estrella de Telemundo, presentado por Xfinity, el cual reconoce los logros de un cantante más allá de su carrera musical. La ceremonia de mayor trayectoria y prestigio de la música latina se transmitirá en vivo por Telemundo Internacional el jueves, 27 de abril a las 6pm.

López ha elegido el escenario de los “Premios Billboard de la Música Latina” para ofrecer a los televidentes una prueba de su nueva producción musical, la cual cuenta con Marc Anthony y el equipo de MAGNUS Media como productores ejecutivos. El nuevo álbum, que se distribuirá a través de Sony/Magnus Media/Nuyorican a mediados de este año, marca su primer álbum en español desde el 2007.

Además de su más reciente trabajo discográfico, la multifacética artista continúa su exitosa residencia en Las Vegas con “All I Have” en el Teatro AXIS en Planet Hollywood Resort & Casino, y actualmente protagoniza la segunda temporada de su serie “Shades of Blue”, que estrena en Latinoamérica también el jueves 27 de abril a las 10pm a través de Universal Channel. A partir del 30 de mayo, López será la productora ejecutiva y una de las jueces en el nuevo programa de baile de NBC, “World of Dance” junto a Neyo y Derek Hough y también protagonizará el musical “Bye Bye Birdie” de NBC.

Como actriz, cantante, productora de cine y televisión, diseñadora de modas, escritora ‘best-seller’ del New York Times, emprendedora y humanitaria, López ha creado una de las marcas más exitosas y conocidas de la industria del entretenimiento. Con su inigualable encanto global, su gira mundial “Dance Again” vendió más de un millón de boletos; ella ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo; sus películas han recaudado más de 1 mil 400 millones de dólares en taquilla a nivel mundial y sus fragancias se han convertido en la línea más exitosa de una celebridad en todo el mundo, con ventas por más de 2 mil millones.

Los “Premios Billboard de la Música Latina” serán conducidos por Kate Del Castillo y Carlos Ponce y la célebre lista de presentadores de premios incluyen a: Alberto Guerra, Ana María Polo, Angélica Celaya, Chiquis, ChocQuibTown, Danna Paola, Demian Bichir, Don Francisco, Ednita Nazario, Eugenio Derbez, Eva Longoria, Fanny Lu, Juan Luis Guerra, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, María Celeste Arrarás, María León, Michel Brown, Olga Tañón, Regulo Caro, Rosie Rivera, Sin Bandera, y Sofía Reyes.

No te pierdas el jueves 27 de abril a partir de las 6:00 pm, ¨Premios Billboard de la Música Latina¨, en vivo a través de Telemundo Internacional, comenzando con la alfombra roja, seguida del evento de premiación.

Acerca de la Premiación:

Los Premios Billboard de la Música Latina son la única ceremonia de premiación que rinde tributo a los álbumes, canciones y artistas más populares de la música latina, según lo determinan las ventas reales, el tiempo al aire en la radio, las transmisiones de video y la información de las redes sociales que alimentan la información de las listas semanales de Billboard. La ceremonia de mayor trayectoria y prestigio de los premios de la música Latina, será producida y transmitida en vivo por Telemundo el jueves 27 de abril de 2017 a las 8pm/6c, desde el Watsco Center en la Universidad de Miami en Coral Gables, Florida. Los premios son la culminación de la Conferencia de la Música Latina de Billboard, que tendrá lugar del 24 al 27 de abril en el Ritz-Carlton en South Beach, Florida.

Acerca de Billboard:

Billboard es la marca más influyente de la industria de la música en el mundo, y está constituida sobre la base de las listas más completas y respetadas de todos los géneros musicales. Las listas Billboard definen el éxito en la música. Desde la icónica revista Billboard hasta Billboard.com, el destino final primordial para millones de apasionados seguidores de la música, hasta la más exclusiva serie de conferencias e influyentes eventos, incluyendo el Power 100 y Women in Music, la marca Billboard goza de una autoridad incomparable entre fanáticos, artistas y la industria por igual. Billboard fue nombrada la marca líder en los Estados Unidos en Twitter, sobrepasando a la NFL, ESPN, BuzzFeed y MTV, con 6.1 millones de acciones de involucramiento en Q3 2015, y nombrada como Top 10 en la Publicación de Medios en los Estados Unidos en diciembre de 2015 con 11.8 millones de acciones sociales. Billboard cuenta con una huella en las redes sociales de 14.8 millones de seguidores en Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube. La revista Billboard ha logrado el mayor número de portadas generadoras de noticias recientemente, incluyendo a Ariana Grande, Nicki Minaj, Selena Gomez, Fifth Harmony, Justin Bieber, y una carta abierta al Congreso de Estados Unidos firmada por más de 180 de las más grandes estrellas y ejecutivos de la industria. En diciembre de 2016, la ceremonia Billboard Women in Music (Mujeres en la Música), que rindió tributo a Madonna como Mujer del Año, fue televisada a través de Lifetime, su socio exclusivo de difusión.