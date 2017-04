HBO GO LLEGA A LA “PANTALLA GRANDE” DEL HOGAR CON CHROMECAST

Con Chromecast los fans de HBO podrán disfrutar de HBO GO en la pantalla de su televisor

HBO Latin America anunció que su plataforma digital de entretenimiento HBO GO está disponible a través de Chromecast, dispositivo de Google que lleva los contenidos online a la TV. Ahora con Chromecast, los fans de HBO pueden transmitir todo el contenido premium disponible en HBO GO a la pantalla de su televisor.

Chromecast es un dispositivo de transmisión de contenido multimedia que se conecta al puerto HDMI de la TV. Con más de 30 millones de unidades vendidas , Chromecast se ha consolidado como el dispositivo de streaming más popular del mundo . A partir de hoy, con HBO GO en el dispositivo móvil y Chromecast en la televisión, el público podrá transmitir su contenido directamente a la TV y manejar la reproducción, seleccionar el contenido, agregar subtítulos y elegir el idioma del audio que deseen desde la aplicación.

“Continuamos brindando más flexibilidad para que los suscriptores de HBO puedan disfrutar de nuestro contenido como y donde quieran”, comentó Francisco Smith, EVP de Distribución y Desarrollo de Contenidos de HBO Latin America. Agregó, “con este lanzamiento se podrá disfrutar de HBO GO en la pantalla principal del hogar y vivir la experiencia inmersiva y atrapante de nuestro contenido premium desde su televisor”.

Por 15 años consecutivos las series, filmes, especiales y documentales de HBO han sido los más galardonados en los premios Emmy®. HBO GO cuenta con lo mejor de todo el contenido de HBO a través de más de 2.500 títulos exclusivos sin cortes comerciales, incluyendo el 70% de los éxitos en taquilla de Hollywood, disponible para los televidentes de Latinoamérica primero en HBO. Asimismo, la plataforma incluye todas las series de los 15 años de producción original de HBO en América Latina — como Epitafios, O Negocio y Sr., Ávila — y ofrece el mejor cine internacional e independiente de la señal MAX.

HBO GO cuenta con una interfaz gráfica que le brinda al consumidor un acceso rápido y fácil al contenido que solo se puede ver en HBO. Además permite ver en vivo, vía streaming, el canal lineal de HBO en cualquier momento desde el dispositivo y lugar que desee. La plataforma también cuenta con funcionalidades como control parental y selección multi-lenguajes: la opción de escoger el idioma (español, inglés o portugués) de la plataforma, el audio y los subtítulos

Se puede acceder a HBO GO a través de cualquier dispositivo móvil con sistema operativo iOS (iPad, iPhone, iPod Touch) o Android (sistema operativo OS 4.0+) y en el sitio www.hbogola.com. La plataforma se encuentra disponible como complemento sin costo adicional a la suscripción del paquete premium HBO/MAX y como servicio “a la carta” con los operadores locales participantes.

Acerca de HBO Latin America

HBO Latin America es la red de entretenimiento Premium por suscripción líder en la región, reconocida por la calidad y diversidad de su contenido exclusivo, incluyendo series, películas, documentales, especiales y sus producciones originales. La programación se transmite en HD en más de 30 países de América Latina y el Caribe por sus señales HBO, HBO2, HBO Signature, HBO Plus, HBO Family, HBO Caribbean, MAX, MAX Prime, MAX Up, MAX Caribbean y Cinemax. El contenido también se ofrece a través de múltiples plataformas, como HBO GO y HBO On Demand.