2da.Temporada de ¨SHADES OF BLUE¨, No todas las leyes se pueden cumplir

Jennifer López y Ray Liotta regresan el próximo jueves, 27 de abril a las 10:00 pm a través de la pantalla de Universal Channel, en la anticipada segunda temporada de la exitosa serie que protagonizan, ¨Shades of Blue¨.

¨Shades of Blue¨ es un drama que narra los conflictos éticos de Harlee Santos (Jennifer López), una detective de Nueva York que forma parte de un selecto grupo de policías corruptos, liderado por Matt Wozniak (Ray Liotta), que aceptan sobornos y dinero a cambio de protección. Siendo madre soltera y en busca de ofrecerle a su hija una mejor vida, Santos siente que sus acciones están justificadas. Cuando la FBI la atrapa en una de sus actividades ilícitas, Santos deberá escoger entre ir a la cárcel asi abandonando a su hija, o colaborar para delatar a sus propios compañeros, incluyendo a su temido jefe.

Al respecto del éxito obtenido por la serie durante su primera temporada, la propia Jennifer Lopez comentó durante una entrevista concedida a NBC, qué es lo que hace de ¨Shades of Blue¨ un drama diferente: ¨Creo que no es una serie policial típica. No estamos resolviendo casos. La serie trata sobre la naturaleza humana y sobre la gente, sobre la familia, sobre la lealtad, y sobre las cosas que hace la gente por sus seres queridos y cómo somos de complicados los seres humanos. Como las decisiones que tomamos a veces son cuestionables, aún cuando nuestras intenciones sean buenas. Y sobre cómo nos metemos en líos y lo complicada que es la vida. Las cosas no son blancas y negras, está toda la gama de grises¨.

Y es que ¨Shades of Blue¨ va mucho más allá de ser un drama de policías malos vs buenos, corruptos vs intachables. La serie toca el tema universal de la fina línea -azul- de la ética que distingue lo correcto de lo incorrecto, al mismo tiempo que repasa todos los matices morales a los que día a día nos enfrentamos los seres humanos en base a nuestros intereses individuales.

En esta segunda entrega, Harlee (Jennifer López) continúa navegando su fracturada relación con Wozniak (Ray Liotta), al mismo tiempo que lucha por mantener oculto su gran secreto: que mató al padre de su hija. Wozniak se enfrenta a un gran dilema, después de descubrir que Harlee colaboró con el FBI. Su equipo está bajo el control estricto de Stahl (Warren Kole), así como del FBI y del departamento de asuntos internos, a través de un detective gregario, Verco (interpretado por la estrella invitada Dov Davidoff), quien investiga la desaparición de uno de los suyos. Mientras tanto, una ex miembro de su equipo, Julia Ayres (interpretada por la actriz Anna Gunn), ha lanzado su candidatura para la alcaldía, por lo que su compleja relación con Harlee y Wozniak pasa a primer plano. Ni Harlee ni Wozniak anticipan que las conexiones corruptas de Ayres los atraparán en una peligrosa guerra con la mafia.

El elenco de la segunda temporada de ¨Shades of Blue¨ incluye también a: Drea de Matteo, Dayo Okeniyi, Vincent Laresca, Hampton Fluker, Sarah Jeffery y Gino Anthony Pesi.

Jack Orman y Jennifer López son los productores ejecutivos junto con Elaine Goldsmith-Thomas, Benny Medina, el creador Adi Hasak, Ryan Seacrest y Nina Wass. “Shades of Blue” es una producción de Universal Television, Nuyorican Productions, EGTV, Ryan Seacrest Productions y Jack Orman Productions.