¡10 PIEZAS QUE PUEDEN CAMBIAR TU LOOK EN UN INSTANTE!

Todos hemos sufrido por tener un closet que, a pesar de estar repleto de prendas y accesorios, no parece ofrecernos suficientes opciones al momento de vestir. Y es que no siempre se trata de tener más, sino de tener esas piezas ¨clave¨ que transforman nuestro look por completo, y que nos permiten hacer una transición ¨estratégica¨ entre el día y la noche, manteniéndonos a la moda y sin pasar desapercibidas.

Cada martes a las 9 pm, Angie Taddei y un experto estilista invitado nos comparten esos y muchos otros trucos en el nuevo programa de E! ¨Cámbiame el Look¨, en el que una ¨víctima de la moda¨ tan real como cada uno de nosotros, recibe el asesoramiento necesario no sólo para transformar su forma de vestir, sino para proyectar una imagen que haga brillar su verdadera personalidad.

Y aunque estamos seguros de que cada semana has estado tomando notas de consejos, tips, piezas y estilos que querrás incorporar en tu día a día, Gerard Cortez, experto invitado de ¨Cámbiame el Look¨ nos comparte 10 piezas “clave” que no te pueden faltar, ¡y que te permitirán cambiar de look en un instante!

1. El saco de vestir negro: puede combinarse con vestidos, enterizos, jeans y eleva el look a un estilo más formal. Y todas las colecciones de otoño y de invierno 2017 tienen diferentes versiones de él.

2. El vestidito negro: suele ser por encima de la rodilla. Desde que Chanel lo trajo al mundo es la pieza perfecta que depende de cómo la ¨accesoricemos¨ puede ser perfecta para cualquier evento. Y este puede variar con transparencias, diferentes volúmenes. etc.

3. Zapatos deportivos (tennis) blancos: de cualquiera que sea la marca hoy en día se pueden utilizar con cualquier look dándole un toque casual y con onda.

4. Unos tacones en tonos color carne (nude): hoy es una gran tendencia que además puede ser combinada con casi cualquier otro color.

5. El enterizo: es amigo de todos los tipos de cuerpo de una mujer. Además es perfecto para trabajar o para salir de fiesta según los materiales y colores que se elijan.

6. Un abrigo color camello (camel): es la pieza que desde los años 50 vestía a Marilyn Monroe, y puede utilizarse casi con cualquier combinación ya sea con un vestido de noche o con unos jeans.

7. La chaqueta abombachada (“bomber”): esta es una pieza que debe estar en el armario de todos. Hay de seda, que pueden elevar el look hacia algo más elegante o algunas más deportivos para un domingo casual.

8. La blusa blanca: es el arma de elegancia de Carolina Herrera. Es perfecta combinada con faldas tipo lápiz, o con jeans. Y puede jugarse con dimensiones en las mangas y el cuello, para ser un poco más modernas.

9. Falda corte lápiz: en cualquier textura, piel, encaje, etc., siempre da una imagen profesional al combinarla con una camisa y una chaqueta, o de fiesta al utilizar una blusa más sexy.

10. Una chamarra voluminosa (¨puffer¨): Hoy todas las chicas IT tienen una, y mientras más grande y voluminosa mejor, ya que permite protegerte del frío mientras debajo llevas un súper atuendo de fiesta.

Acerca de Gerard Cortez

Comunicólogo especializado en Fashion Marketing en el Instituto Europeo de Design (Madrid). Con experiencia en periodismo de moda y tendencias en Latinoamérica y España. Editor de la revista Urbe (Venezuela) y Editor de la revista Heels Magazine (Madrid). Representante del departamento de comunicación de Missoni en Madrid. Lleva 4 años en México trabajando como guionista de televisión, analista de moda, tendencias y cultura pop. Actualmente es uno de los expertos estilistas invitados de “Cámbiame el look”. Y obvio ¡Social media savvy! Twitter, instagram y Youtube “@SoygerardCortez”