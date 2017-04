LOS CINCO MOMENTOS MÁS OMG EN LA NUEVA TEMPORADA DE “KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS”

La familia Kardashians regresó más fuerte que nunca en la 13° temporada que se transmite todos los martes a las 10:00 pm a través de E!, y cada momento – y episodio- es más ¨Kardashian¨ que el anterior. Aquí te compartimos cinco momentos más ¨OMG¨ de esta nueva temporada:

¿Qué pasó realmente con el robo de Kim? Esta temporada, Kim nos dará los detalles de lo que realmente sucedió en París cuando fue robada, atada y amordazada. ¿Se estaba exponiendo demasiado? Hay muchas preguntas sin resolver que Kim nos aclarará esta temporada.

¿Kourtney y Scott volvieron? Después de estar juntos por nueve años y estar separados por un año y medio, han anunciado oficialmente que están juntos nuevamente. Una fuente dice que “le están dando una oportunidad a su relación”. Como Kourtney y Scott todavía no estan viviendo juntos y esperando que Scott no vuelva a ser el fiestero que fue, vamos a ver lo que la pareja revela esta temporada.

Robert Kardashian y la nueva bebé ¿Será que Robert finalmente se unirá con la familia para cenas, cumpleaños y viajes? Todos esperamos que el hermano se una con la familia Kardashian y que logre salir de la depresión. Ahora con el nacimiento de su niña, Dream, con Blac Chyna podemos esperar ver cómo le va en su rol como padre.

Los retos que enfrenta Kylie por “crecer” demasiado rápido Kylie ha estado en el radar de todos durante el último año. Su dramático -y muy mediatizado- cambio, de ¨niña dulce¨ a ¨mujer sensual” ha generado mucha polémica. Sin embargo, la principal preocupación de todos es, ¿cambió demasiado rápido? ¿ Será que Kylie nos dará vistazo a su nueva colección de maquillaje?

Las luchas de Kim y Kanye desde el año pasado: justo después del robo de Kim en París el pasado mes de octubre, esta poderosa pareja se encontró nuevamente en una situación terrible, ya que Kanye fue hospitalizado por agotamiento y privación de sueño. Como cualquier pareja, sus retos personales son una carga que los pone constantemente a prueba. Esta temporada vamos a ver los momentos más oscuros de su matrimonio y cómo se las arreglan para seguir juntos.

LA NUEVA TEMPORADA DE LA EXITOSA SERIE DE E!, “KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS



La súper exitosa serie de E!, “Keeping Up with the Kardashians”, regresa en una treceava temporada el próximo martes, 18 de abril a las 10:00 pm, para llevar a la audiencia más allá de los titulares, y compartir con ella las historias que forman parte de este nuevo ciclo en las vidas de este entretenido y polémico grupo familiar.

En esta nueva temporada, los Kardashians dan la bienvenida a una etapa de mayor disfrute y celebran nuevos comienzos, pero también ponen a prueban su resistencia frente a la adversidad. Como es el caso de Kim, tras el sonado robo a mano armada que sufrió en París durante su estancia para asistir al Fashion Week que se celebraba en la capital francesa el pasado mes de octubre.

En esta temporada, Kim revive el traumático incidente y comienza a enfrentar sus secuelas; en uno de sus episodios, le cuenta a Kris Jenner y a Kourtney Kardashian que no pudo conciliar el sueño la noche anterior recordando lo sucedido, luego de que su esposo Kanye West llegara tarde a casa de uno de sus conciertos y no se anunciara. ¨Me aterré. Kanye siempre sube por la escalera de atrás, así que estoy acostumbrada a que suba por las escaleras que dan a mi habitación, pero esta vez subió por las escaleras de la entrada y lo único que oí fue unos pies que subían por las escaleras¨, explica Kim.

Por su parte, Khloé comienza una nueva relación romántica que la ha hecho contemplar la idea de mejorar su relación con Caitlyn, quien ha sido una parte importante de su vida durante más de dos décadas. Después de meses de distancia, Khloé quiere resolver sus problemas y enmendar sus relaciones, con el fin de sentirse en un mejor lugar personal.

Mientras tanto, Rob se prepara para iniciar el papel más importante de su vida, y se da cuenta de que para poder convertirse en el mejor padre de su hija, debe tener una conexión más cercana con su familia, incluso si eso significa asumir la responsabilidad de sus propias acciones. A raíz del terrorífico robo de Kim en París, la familia se reúne para apoyarla demostrando que se debe perseverar y superar incluso las circunstancias más traumáticas y desafiantes.

“Keeping Up with the Kardashians” es producida por Ryan Seacrest Productions y Bunim/Murray Productions. Ryan Seacrest es el Productor Ejecutivo de Ryan Seacrest Productions. Gil Goldschein, Jeff Jenkins y Farnaz Farjam-Chazan se desempeñan como Productores Ejecutivos por parte de Bunim/Murray. Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West y Khloé Kardashian, también se desempeñan como Productoras Ejecutivas.