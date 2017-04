SYFY ESTRENA EN LATINOAMÉRICA LA 10° TEMPORADA DE ¨DOCTOR WHO

El próximo domingo, 16 de abril a las 9:00pm, apenas un día después de su estreno en los Estados Unidos, llega a Latinoamérica, a través de la pantalla de Syfy, la tan esperada décima temporada de ¨Doctor Who¨ con sus episodios en su idioma original subtitulado en español.

Esta nueva entrega de ¨Doctor Who¨ es sin duda uno de los estrenos más importantes para los aficionados del que se ha convertido en uno de los personajes favoritos de los últimos tiempos, no sólo por la larga espera desde que finalizara la novena entrega, sino porque esta será la última temporada que realice el actor Peter Capaldi interpretando la doceava reencarnación del famoso personaje Time Lord, así como la despedida del guionista y productor ejecutivo de la serie desde la quinta temporada, Steven Moffat. Es también la primera temporada en la cual se agrega la nueva compañera Bill Potts (Pearl Mackie).

El creador de la serie “Broadchurch”, Chris Chibnall, se prepara para tomar el control de la serie después de que Moffat salga, y sigue siendo un verdadero misterio quién se hará cargo del papel de Capaldi, pero antes de entrar en conjeturas, vamos a disfrutar a partir del próximo 16 de abril de esta nueva temporada que promete grandes sorpresas, incluyendo Daleks, Cybermen , Guerreros de Hielo e incluso robots emoji. También tendremos el regreso de Michelle Gómez como Missy y Matt Lucas como Nardole.

La interpretación de Capaldi como Time Lord ha sido una de las más queridas por los fans y de las más aclamadas por la crítica, siendo su actuación en la novena temporada una de las que obtuvo mejores comentarios. Su discurso contra la guerra en The Zygon Inversion, y su aparición en solitario en Heaven Sent, han sido calificadas como una de las mejores actuaciones de cualquiera en el papel de Doctor.

El domingo de estreno celebraremos el regreso de Doctor Who con un maratón dedicado a la codiciada serie incluyendo el popular episodio El Regreso del Doctor Mysterio que recién estrenó estas navidades.