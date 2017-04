Discovery Kids celebra sus 20 años con nuevas producciones

Discovery Kids se asoció a Little Airplane Productions para el desarrollo de The Dog And Pony Show (working title), una comedia animada que narra las aventuras de Dog y Pony, dos habitantes de un mundo mágico al cual sienten que no pertenecen. Además, en Brasil se unió a los estudios Mixer para el desarrollo de Vivi Viravento, creada por el dibujante, artista y cineasta brasileño Alê Abreu.

La señal continúa con el desarrollo de Floricienta Animada, serie creada por Cris Morena, y Metegol, la serie animada inspirada en la película del mismo nombre, dirigida por Juan José Campanella.