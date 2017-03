HBO rodará una miniserie sobre la victoria de Trump en las elecciones

El canal de pago HBO anunció en un comunicado que rodará una miniserie sobre la campaña de Donald Trump y su victoria sobre la aspirante demócrata, Hillary Clinton, en las elecciones presidenciales del pasado año.

El proyecto, que se basará en un libro de próxima edición escrito por los periodistas Mark Halperin y John Heilemann, contará con Jay Roach como director y Tom Hanks como productor ejecutivo, reseñó Efe.

Halperin y Heilemann previamente publicaron “Game Change: Obama and the Clintons, McCain and Palin, and the Race of a Lifetime”, sobre las elecciones presidenciales de 2008, y “Double Down: Game Change 2012” cuatro años más tarde.