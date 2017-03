SECRETOS MÁS EXCLUSIVOS DE LA EXPERTA DUPLA DE ¨BOCTHED POST OP¨

Si alguna vez te has preguntado que sucede en la vida de estos dos maravillosos cirujanos mientras se enfrentan a los casos reconstructivos más difíciles, no te puedes perder ¨Botched Post Op¨, tres programas especiales que te mostrarán los detalles detrás de cámaras, secretos y confesiones de esta fabulosa dupla

El próximo domingo, 5 de marzo a las 10:00 pm vuelven a la pantalla de E! los expertos cirujanos, Paul Nassif y Terry Dubrow, pero esta vez no para mostrar los asombrosos casos a los que se enfrentan, sino para llevarnos detrás de cámaras y compartirnos las anécdotas, los secretos, las dificultades e incluso las sorpresas que han vivido durante las grabaciones de su exitosa serie, a través de tres especiales de una hora llamados ¨Botched Post Op” desastres del bisturí, que se transmitirán todos los domingos a las 10:00 pm a partir del próximo 5 de marzo.

“Entramos en el interior de ¨Botched¨ para ver todas las cosas que no se logran ver en ese período limitado de una hora que tenemos para explorar la vida del paciente y definir un plan de acción” dice Terry. “Nos quitamos todas las capas, nos quitamos los vendajes y realmente vemos lo que Botched es detrás de cámaras”.

Terry también habló con entusiasmo sobre su esposa, Heather Dubrow (The Real Housewives of Orange County), como co-anfitriona de la serie. “Ella tiene una perspectiva muy particular porque vive con nosotros”, reveló Terry. “Ella conoce a Paul de toda la vida, y me conoce a mí sólo dos años más de lo que conoce a Paul, así que ella tiene su propia opinión sobre ¨Botched¨ y sobre cómo nos afecta filmar este programa. Además, ella ha escuchado todas las historias a medida que las vivimos”.

En el programa, el trío discutirá las diferentes situaciones que han vivido durante la grabación del programa, y cada co-anfitrión compartirá su propia perspectiva. Además, cada programa especial contará con la visita de amigos y pacientes que fueron protagonistas de los más conmovedores casos.