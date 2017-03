ESPECIAL CARGADO DE AMOR, ROMANCE Y RISAS

Studio Universal dedica una semana de un especial lleno de las más divertidas y conmovedoras historias a partir del lunes 6 de marzo con las protagonistas consentidas de Hollywood quienes interpretan papeles que muestran todos los fascinantes matices – y complicaciones- del siempre enigmático género femenino.

PARA LAS OLVIDADIZAS

“50 First Dates” (Como si fuera la primera vez) – lunes, 6 de marzo a las 7:00 pm

Una comedia romántica protagonizada por los fabulosos Adam Sandler y Drew Barrymore, que narra la historia de Henry, un biólogo marino, y Lucy, una profesora de arte que sufre de amnesia anterógrada a raíz de un accidente, por lo que no tiene ningún recuerdo de lo que ha pasado entre el día de su accidente y el presente. Una vez que los protagonistas se conocen y Henry se entera de esta condición, decide hacer hasta lo imposible por conquistarla todos los días, como si fuera la primera vez que se conocen.

PARA LAS QUE CREEN QUE LA VIDA EN PAREJA ES SÓLO DE DOS

¨You, Me and Dupree¨ (Tu, yo, y ahora Dupree) – lunes, 6 de marzo a las 9:00 pm

Los recién casados Carl (Matt Dillon) y Molly Peterson (Kate Hudson) se encuentran con una inesperada visita en su perfectamente construido paraíso conyugal. Se trata de Dupree (Owen Wilson), amigo de Carl y un vividor con alma de poeta martirizado por su jefe. Cuando éste se toma una semana para ir a Hawai como padrino de la boda de Carl y Molly, lo despiden de la empresa. Sin trabajo, sin auto, y sin casa, Dupree decide instalarse con los Peterson indefinidamente, haciendo peligrar el idílico y reciente matrimonio de su amigo.

PARA LAS QUE TIENEN UNA VIDA SENTIMENTAL COMPLICADA

“Bridget Jones Diary” (El Diario de Birdget Jones) – martes, 7 de marzo a las 9:20 pm

Bridget Jones (Renée Zellweger) es una treintañera soltera y llena de complejos, cuya vida sentimental es un desastre. Tiene sólo dos ambiciones: adelgazar y encontrar el amor verdadero. El día de Año Nuevo toma dos decisiones: perder peso y escribir un diario. Pero muy pronto su vida amorosa se vuelve a complicar, pues se encuentra dividida entre dos hombres. Por un lado, Daniel Cleaver (Hugh Grant), su jefe, un tipo encantador y sexy, pero peligroso; por otro, Mark Darcy (Colin Firth), un viejo amigo de la familia, que al principio le parece demasiado reservado y aburrido.

PARA LAS COMPETITIVAS

“Pitch Perfect” (Dando la nota) – miércoles, 8 de marzo a las 7:00 pm

La comedia musical inspirada en la novela de Mickey Rapkin, que narra las aventuras de las Barden Bellas, un grupo universitario femenino de música a capela, el cual debe competir contra otro centro educativo para ganar las nacionales. Esta cinta está protagonizada por las jóvenes actrices Anna Kendrick, Rebel Wilson, Brittany Snow y cuenta con un reparto de fabulosas estrellas como Elizabeth Banks y John Michael Higgins.

PARA LAS FAMILIARES

“What to Expect When You’re Expecting” (Qué esperar cuando estás esperando) – martes, 7 de marzo a las 7:00 pm

Es una comedia romántica que sigue la vida de cinco parejas de Atlanta que están interconectadas y embarazadas, por lo que juntas experimentan las emociones y sorpresas que genera la espera del primer bebé, y se dan cuenta que no importa que tan claro y estricto sea tu plan, la vida no siempre te da lo que estás esperando. Esta divertida – y reslista- película reúne a un grupo de talentosas estrellas, incluyendo en los papeles protagónicos a: Cameron Díaz, Jennifer López, Elizabeth Banks, Chace Crawford, Brooklyn Decker, Anna Kendrick, Matthew Morrison, Denis Quaid, Chris Rock, y Rodrigo Santoro.

PARA LAS DE ESPÍRITU LIBRE

“Friends with Benefits” (Amigos con Beneficios) – viernes, 10 de marzo a las 7:00 pm

Jamie (Mila Kunis), una joven cazatalentos en Nueva York convence a Dylan (Justin Timberlake), un empleado potencial, de dejar su trabajo en San Francisco y aceptar otro en la gran manzana. A pesar de la atracción que hay entre ellos, se dan cuenta de que ambos son todo lo que tratan de evitar en las relaciones, y deciden convertirse en amigos…con beneficios. Es el acuerdo perfecto, hasta que comprenden que estar enamorados no siempre trae complicaciones y que a veces no es tan malo tener ataduras.

PARA LAS QUE DEJARON DE CREER EN EL AMOR

“Normandy” – domingo, 12 de marzo 9:35

Cuando dos personas que ya no creen en el amor se encuentran, nada puede interponerse en el camino de su floreciente romance – a excepción de una mentira inocente que involucre una identidad falsa. Alice (Helena Noguerra) es una mujer de cuarenta años dinámica, hermosa y loca arte contemporáneo. Ella trabaja en un banco parisino con sus dos mejores amigas, Penélope e Isabelle. Sin embargo, su vida se truncó tras la muerte de su marido. Sus amigas, deciden que ya es hora de que Alice comience una nueva vida, y el Hotel Normandy parece el lugar perfecto para el amor y para la risa.

PARA LAS QUE CONOCEN EL AMOR DE MADRE

“Admission” (Proceso de Admisión) – domingo, 12 de marzo

Cuando estaba en la universidad, Portia Nathan (Tina Fey), tuvo que dar a su hijo en adopción. Años después es la encargada de admisiones de la Universidad de Princeton y tiene que buscar al mejor candidato para encajar en su centro académico. Un día recibe una llamada de su antiguo compañero de universidad John Pressman (Paul Rud), quien dirige una escuela en el noreste de los Estados Unidos, y le dice que allí hay jóvenes con mucho talento. En el centro de su amigo conoce a Jeremiah (Nat Wolff) un estudiante prodigioso, que John sospecha que puede ser el hijo de Portia. Ella siente sin duda una extraña conexión con Jeremiah, que la lleva a romper las reglas y a poner en riesgo la vida que siempre quiso, además en el camino encontrará un romance que nunca había soñado tener.