¿POR QUÉ DESAPARECIÓ EL PRÍNCIPE ROBERT? 3° TEMPORADA DE ¨THE ROYALS¨

Elizabeth Hurley, William Moseley, Alexandra Park, Jake Maskall, Tom Austen, Genevieve Gaunt, y Rocky Marshall regresan en la nueva entrega de esta controversial serie, a través de E!

Este miércoles, 1 de marzo a las 10:00 pm, E! despliega una vez más la alfombra roja, pero esta vez para recibir nuevamente en su pantalla a la familia real más fabulosa e inmoral de la televisión, en la tercera temporada de su serie, ¨The Royals¨. Protagonizada protagonizada por Elizabeth Hurley (Reina Helena), y acompañados por William Moseley (Príncipe Liam) y Alexandra Park (Jake Maskall) en esta nueva temporada también veremos nuevas caras que se unen al elenco, incluyendo a: Max Brown (el presunto muerto, Príncipe Robert), la recurrente estrella invitada Jules Knight (Spencer, el nuevo Lord Chamberlain) y la estrella invitada Damian Hurley, hijo de Elizabeth (Hansel, el príncipe heredero de Lichtenstein) en su debut en la televisión.

El regreso de “The Royals” desencadenará una verdadera batalla real, cuando se inicie esta nueva entrega justo dos semanas después de la ejecución del asesino del Rey Simón, Ted Pryce, quien fuera el ex jefe de la seguridad de la Familia Real. Mientras una muchedumbre enojada tomó la justicia en sus propias manos y terminó con la vida de Ted, luego de que éste les arrebatara a su querido Rey Simón, la familia real continua luchando por restablecer su reputación como dignos líderes de su gente.

La reina Helena está en una misión para probar que el príncipe Liam y la princesa Eleanor son los herederos legítimos al trono y los hijos del rey Simón. Sin embargo, el hermano de Simón y el actual gobernante del monarca, el Rey Ciro, no se detendrán ante nada para asegurar que la Reina no pueda probar la paternidad de los gemelos.

Mientras tanto, los gemelos Príncipe Liam y Princesa Eleanor, están en la cima de su fama, por ahora. De hecho, un hashtag misterioso de #KingLiam ha comenzado a revolucionar a Inglaterra, llamando para un levantamiento en apoyo del príncipe del héroe. Pero Liam está atormentado por la polémica ejecución de Ted, y rechaza tomar ese camino para hacer frente a su ira y a su resentimiento. La débil conducta de su hermano pasa desapercibida para la Princesa Eleanor, quien que se desgarra por saber qué hacer con su relación con Jasper. Por un lado, ella está innegablemente enamorada de él. Por otra parte, antes de que él se enamorara de ella, su plan era únicamente seducirla y robar su fortuna, por lo que no es exactamente lo que llamaríamos el “partido perfecto”.

La noticia de la misteriosa muerte del Príncipe Robert destrozó tanto a su familia como a la nación. Pero al final de la segunda temporada se reveló que el supuesto difunto aún estaba vivo, por lo que la tercera temporada promete responder a las preguntas sobre la desaparición del Príncipe Robert y, en caso de que regresara, cómo afectaría a sus hermanos, madre y tío como heredero legítimo – y vivo- del trono.

¨The Royals¨ es co-producida por Lionsgate y Universal Cable Productions. Mark Schwahn (One Tree Hill) es su productor ejecutivo, escritor y director. También se desempeñan como productores ejecutivos: Brian Robbins (Coach Carter), Joe Davola (One Tree Hill, Smallville), y Shauna Phelan (Smosh: The Movie).