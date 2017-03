Diputados del FMLN tendrán que ceder su espacio

Varios diputados del FMLN tendrán que dejar sus cúrules luego de elecciones del 2018 ya que no podrán reelegirse en sus cargos.

Medardo González, coordinador general del FMLN y Norma Guevara, coordinadora adjunta, ambos, máxima dirigencia del partido de gobierno, no podrán reelegirse como diputados, según lineamientos de los estatutos del principal partido político del país.

Sin embargo, ambos parlamentarios, no son los únicos que deberán abandonar sus aspiraciones de continuar en la Asamblea Legislativa para el periodo 2017-2020, también, la diputada por San Salvador, Lorena Peña y ex presidenta del primer órgano del Estado, no podrá reelegirse, Yohalmo Cabrera, quien representa a los ahuachapanecos, Jacqueline Rivera, diputada por Cuscatlán y Margarita Rodríguez, parlamentaria por San Miguel.

Asimismo, Santiago Flores, diputado por La Unión, Guillermo Mata por La Libertad y Jaime Valdez, quien representa al departamento de Sonsonate.

El máximo dirigente del FMLN aseguró que ya se encuentran en los preparativos para elegir a los candidatos a alcaldes y diputados para las elecciones 2018.