Trump quiere ampliar arsenal nuclear de EU

El presidente Donald Trump dijo que quiere aumentar el arsenal nuclear de Estados Unidos para garantizar que sea “el mejor de todos”, afirmando que el país ha quedado a la zaga en su capacidad de armas atómicas.

En una entrevista con Reuters, Trump también se quejó por el despliegue de un misil crucero ruso en violación de un tratado de control de armas y dijo que plantearía el tema a su homólogo ruso, Vladimir Putin, cuando se reúnan.

En sus primeros comentarios sobre el arsenal nuclear de Estados Unidos desde que asumió el cargo el 20 de enero, Trump dijo que le gustaría ver a un mundo sin armas atómicas, pero expresó preocupación porque su país “se ha quedado retrasado en su capacidad para fabricar armamento nuclear”.

Rusia tiene 7,300 ojivas nucleares y Estados Unidos 6,970, según el Fondo Ploughshares, un grupo antinuclear.

“Rusia y Estados Unidos tienen muchas más armas de las necesarias para impedir un ataque nuclear del otro o de otro país que posea armas nucleares”, dijo Daryl Kimball, director ejecutivo del grupo sin fines de lucro Arms Control Association.

El nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas entre Estados Unidos y Rusia, conocido como “New START”, requiere que para el 5 de febrero de 2018 los países reduzcan sus arsenales atómicos y que los mantengan en un mismo nivel por 10 años.

El tratado le permite a cada país tener no más de 800 lanzadores de misiles balísticos desplegados y no desplegados, intercontinentales y submarinos, y bombarderos pesados equipados para transportar armas nucleares. También establece límites para otras armas atómicas.

En la entrevista, el mandatario calificó al “New START” como “un acuerdo unilateral”. “Sólo otro mal acuerdo que hizo el país, ya sea START, o el acuerdo sobre Irán (…) Vamos a empezar a hacer buenos tratos”, enfatizó.

Estados Unidos está en medio de un proceso de 30 años de modernización de sus viejos submarinos de misiles balísticos, bombarderos y misiles terrestres, valorado en un billón de dólares, una cifra que muchos expertos creen que el país no puede pagar.

Trump también se quejó por el despliegue de un misil crucero terrestre ruso que viola un tratado de 1987 que prohíbe los misiles terrestres estadounidenses y rusos de alcance intermedio. “Para mí es un gran problema”, sostuvo.

Al ser consultado sobre si le plantearía el tema a Vladimir Putin, afirmó que sí lo haría cuando se reúnan, aunque remarcó que aún no tiene un encuentro programado con su par ruso.

Trump, quien habló en la Oficina Oval, dijo estar “muy molesto” con las pruebas de misiles balísticos de Corea del Norte y dijo que una opción es acelerar la entrega de un sistema de defensa antimisiles estadounidense a Japón y Corea del Sur.

“Veremos lo que sucede, pero es una situación muy peligrosa, y China podría terminar ésto muy rápidamente, en mi opinión”.

La reunión de Trump con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, a principios de este mes en Florida fue interrumpida por un lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte.

Trump no descartó completamente una reunión con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, pero sugirió que podría ser demasiado tarde. “Estamos muy enfadados con lo que ha hecho”.

Trump reitera que los medios son ‘falsos’ y el ‘enemigo del pueblo’

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a atacar a grandes medios de comunicación, a los que llamó “deshonestos”, el “enemigo del pueblo” y divulgadores de “noticias falsas”.

En la segunda jornada de la Conferencia anual de Acción Política Conservadora (CPAC), Trump arremetió contra la prensa por pensar que nunca ganaría las elecciones presidenciales de noviembre pasado y por mantener siempre como favorita de las encuestas a la candidata demócrata Hillary Clinton.

“Estamos combatiendo las noticias falsas. Son falsas, embustes, falsas. Hace unos días llamé a las noticias falsas el enemigo del pueblo y lo son”, aseguró Trump.

“Tenemos que luchar contra ellos. Los medios son muy inteligentes, muy astutos y deshonestos (…). Se enfadan cuando exponemos sus noticias falsas”, indicó el presidente ante ese foro, el más importante del conservadurismo en EU.

Trump matizó que no está en contra de los medios de comunicación, sino contra los que divulgan “noticias falsas”, aunque volvió a arremeter contra medios como el canal de noticias CNN, cuyas historias están contrastadas y cuya organización tiene un consejo ético y de redacción.

El presidente estadounidense ahondó en la idea de que los principales medios del país publican noticias falsas, algo que plasmó en un polémico tuit la semana pasada en el que llamaba a reputadas organizaciones como The New York Times, ABC, NBC, CBS o CNN, los “enemigos del pueblo”.

“Yo amo la Primera Enmienda (de la Constitución). Nos da a todos el derecho de decir lo que pensamos (…). Me da el derecho a criticar noticias falsas. Muchos de estos medios son parte de grandes corporaciones mediáticas con su propios planes y esos no son sus planes o los del país”, aseguró Trump, ante una audiencia entregada.

Trump ha reanudado sus ataques a la prensa, que expone a diario sus imprecisiones y datos erróneos que presenta en discursos, por publicar filtraciones internas de su equipo citando a fuentes anónimas dentro del Gobierno.

“No tienen fuentes. Se las inventan”, dijo Trump, quien pidió a los medios que citen solo fuentes con nombre, no anónimas, en sus historias.